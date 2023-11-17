На Балаковской АЭС завершили модернизацию пускорезервной котельной

В последние два года вокруг и внутри здания котельной работы не затихали ни на минуту.

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Запуск ее в эксплуатацию — завершающий этап на пути получения лицензии на продление срока службы четвертого энергоблока станции еще на 30 лет.

Замена начинки

Пускорезервная котельная (ПРК) — первое строение на промплощадке Балаковской АЭС сразу после контрольно-пропускного пункта. Она предназначена для производства пара для энергоблоков, а также для снабжения теплом промышленной площадки АЭС.

ПРК построили и ввели в эксплуатацию еще до пуска первого энергоблока станции, 40 лет назад. Сегодня ее, можно сказать, соорудили заново. «Когда вывезли все отработавшее свой ресурс оборудование, в этой бетонной коробке ничего не осталось, только стены, — рассказывает начальник цеха обеспечивающих систем Балаковской АЭС Андрей Резаев. — По проекту под современные котлы необходимо было привести в соответствие с современными требованиями фундамент и только потом принимать и устанавливать новое оборудование».

Налицо изменения и внешнего облика здания — вместо части стеновых панелей монтируют витражные окна. Не для красоты, а в соответствии с современными требованиями пожарной безопасности.

Газ вместо мазута

Ключевая операция в рамках масштабной модернизации — замена отработавших свой ресурс мазутно-газовых котлов на современные и прогрессивные с точки зрения экологической безопасности, они функционируют исключительно на природном газе.

Уникальные по параметрам и характеристикам паровые котлы Е‑50-1,4-250ГМ изготовлены по индивидуальному заказу на Бийском котельном заводе. Они укомплектованы низкотоксичными газовыми горелками, что позволяет снизить уровень выбросов вредных веществ в атмосферу. И если раньше в котельной «пыхтели» четыре котлоагрегата, то сегодня их заменили двумя, суммарным весом 200 т.

«Предварительные работы по модернизации ПРК стартовали еще в 2015 году, — поясняет и. о. заместителя директора по капитальному строительству Балаковской АЭС Андрей Атаманов. — Над проектом работали специалисты «Атомэнергопроекта». Демонтаж старых котлов выполнили в 2018 году. Вместе с новыми котлами мы получили современное оборудование АСУТП. Проделан огромный объем работ. Задействована сильная профессиональная команда: специалисты цеха обеспечивающих систем атомной станции, электроцеха, цеха тепловой автоматики и измерений, управления капитального строительства, «Балаковоатомэнергоремонта».

Хитроспле­тения новых труб новой котельной © strana-rosatom.ru

Посменно и круглосуточно

«Балаковоатомэнергоремонт», филиал главной ремонтной компании «Росатома», выступил генеральным подрядчиком проекта. Строительные, монтажные и пусконаладочные работы (ПНР) провели в кратчайшие сроки, всего за два года с небольшим. Специалисты трудились круглосуточно по сменному графику. По окончании ПНР провели комплексные испытания котельной. Котлы поочередно работали в непрерывном режиме в течение 72 часов на номинальной нагрузке. В ходе испытаний отработаны все необходимые режимы и подтверждены проектные характеристики нового оборудования.

«ПРК — важнейший объект в обеспечении безопасной и бесперебойной работы атомной станции, — подчеркивает заместитель главного инженера по эксплуатации общестанционных объектов Балаковской АЭС Сергей Гончаренко. — Производимый котельной пар необходим практически на всех этапах жизненного цикла АЭС: в период строительства, эксплуатации, консервации, а также на случай аварийного отключения энергоблоков».

Запуск в эксплуатацию обновленного объекта — завершающий этап на пути получения лицензии на продление срока службы четвертого, самого молодого балаковского энергоблока. Увеличение расчетного срока эксплуатации уже действующих блоков предусматривает Федеральная целевая программа по развитию атомной энергетики России. Сейчас на станции работает комиссия Рос­технадзора, от заключения которой и зависит получение лицензии на работу энергоблока № 4 еще на 30 лет.

Справка: 500 м3 — бетона залили в фундамент прк 10 тыс. — стыков закрепили сваркой 200 т — общая масса новых котлов 170 т — масса всех технологических трубопроводов

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