«Калашников» выполнил гособоронзаказ по управляемым ракетам «Вихрь-1»

АО «Концерн «Калашников» досрочно выполнило обязательства 2023 года по государственному контракту с Минобороны России на поставку управляемых ракет «Вихрь-1».

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Изделия отгружены с опережением сроков и в полном объёме. До передачи заказчику боеприпасы прошли контрольно-лётные испытания, в ходе которых подтвердили полное соответствие требованиям контракта.

Управляемые ракеты «Вихрь-1» предназначены для поражения бронетехники и укреплений противника, движущихся наземных и малоскоростных воздушных целей. Максимальная дальность стрельбы составляет до 10 км, её скорость — более 600 метров в секунду. Носители ракет — разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор». Показали высокую эффективность в ходе специальной военной операции. Поставки в Вооруженные силы РФ осуществляются с 2015 года.

«Была проведена очень большая работа, и сейчас в зоне СВО «Вихрь» демонстрирует высокую эффективность, — говорит президент компании Алан Лушников. Изделие востребовано, у него есть потенциал для модернизации. Есть над чем работать в плане дальности, боевой части. Обязательства по гособоронзаказу этого года выполнены успешно, но работа по совершенствованию ракеты не прекращается».

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