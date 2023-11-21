Подмосковная компания «НПО АСТА» расширила производство

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Воскресенская компания «НПО АСТА» расширила производство, что позволит создать новые рабочие места.

Расширить производство предприятию удалось благодаря мерам федеральной и региональной поддержки.

По словам учредителя «НПО АСТА» Евгения Синодова, компания принимала участие в нескольких программах поддержки бизнеса. В результате ей удалось получить два гранта на разработку новых видов продукции на сумму 400 млн рублей. Кроме того, Фонд развития промышленности предоставил предприятию льготный кредит на 60 млн рублей. Полученные средства были направлены на разработку новой продукции, аренду дополнительных площадей для ее производства и запуск новых станков.

Модернизация и расширение производства позволят предприятию создать около 50 новых рабочих мест.

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