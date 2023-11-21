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Модернизация

Подмосковная компания «НПО АСТА» расширила производство

 © 360tv.ru

Воскресенская компания «НПО АСТА» расширила производство, что позволит создать новые рабочие места.

Расширить производство предприятию удалось благодаря мерам федеральной и региональной поддержки.

По словам учредителя «НПО АСТА» Евгения Синодова, компания принимала участие в нескольких программах поддержки бизнеса. В результате ей удалось получить два гранта на разработку новых видов продукции на сумму 400 млн рублей. Кроме того, Фонд развития промышленности предоставил предприятию льготный кредит на 60 млн рублей. Полученные средства были направлены на разработку новой продукции, аренду дополнительных площадей для ее производства и запуск новых станков.

Модернизация и расширение производства позволят предприятию создать около 50 новых рабочих мест.

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Источник: https://360tv.ru/news/mosobl/proizv...h-mest-blagodarja-meram-podderzhki/

Московская область, НПО АСТА
  • aleksandrvvsysop . aleksandrvvsysop .
    21.11.2301:39:17

    И опять ни слова о продукции.

    #1272093
    • Нет аватара elron
      21.11.2304:17:35

      видимо автор считает главной новостью то что получены гранты на 400 миллионов. причём здесь какая-то продукция    ?

      #1272112
      • Великоросс Великоросс
        21.11.2309:56:13

        видимо автор считает

        Автор считает, что нужно обратиться с этим вопросом не сюда, а к подмосковному телеканалу 360, на который под новостью дана обязательная ссылка, откуда на сайт была скопипастщена новость.

        Отредактировано: Великоросс~09:58 21.11.23
        #1272124
    • Нет аватара termometrix
      21.11.2311:31:28

      НПО АСТА разрабатывает и производит регулирующую специальную трубопроводную арматуру, в том числе оборудование для пароконденсатных систем.

      Предприятие выпускает более 50 видов продукции: регулирующие клапаны с пневмо- и электроприводами, регуляторы давления, конденсатоотводчики, предохранительные клапаны, сепараторы пара, вентили и другую продукцию.

      Основным приоритетом завода является разработка и внедрение востребованной на российском рынке продукции с применением качественных конструкторских решений с максимальной степенью локализации.

      Продукция НПО АСТА изготавливается в России из высококачественных российских материалов и комплектующих.

      https://npoasta.ru/o_nas

      #1272138
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