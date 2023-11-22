На Симоновской птицефабрике построили новый ангар и модернизировали цеха

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На Симоновской птицефабрике (входит в агрохолдинг «Саратов-Птица») проведена реконструкция и ремонт нескольких производственных помещений. Построен новый ангар для хранения кормов на 2,5 тыс. тонн.

Благодаря новому ангару предприятие может увеличить запас зерна до 7,5 тыс. тонн. Общая площадь помещения составляет 1500 м2. Здание строили с учетом всех особенностей его эксплуатации, рассказал главный инженер птицефабрики Станислав Голованов. Расположение выбрано так, чтобы машинам было удобно маневрировать и быстро производить разгрузку зерна.

Кроме того, на птицефабрике была проведена реконструкция кормоцеха — заменен главный смеситель кормов, что позволило ускорить процесс приготовления сбалансированного рациона по точным рецептам.

Также на предприятии завершается реконструкция здания инкубатора. Старое, еще 1956 года постройки, помещение усилили железным каркасом, сейчас завершается процесс замены кровли. В здании площадью 800м2 и высотой 4,3 м решено расположить склад для хранения тары.

Реконструкция и модернизация производственных помещений ведется и на других птицефабриках, входящих в ГК «Саратов Птица».

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