«Свеза» нарастила производство топливных брикетов

Крупнейший производитель березовой фанеры в мире — группа «Свеза» — за 10 месяцев 2023 года увеличила производство биотоплива на 25%. Компания запустила новые линии в Санкт-Петербурге и Свердловской области, благодаря чему объем выпускаемой продукции достиг 29 тыс. тонн в год.

Брикеты из березового сырья высоко ценятся потребителями за свою экологичность, — при горении они выделяют меньше парникового газа СО2 чем дрова, а также имеют высокую теплоотдачу — 4600 ккал/кг и длительное время поддерживают одну и ту же температуру. Кроме того, данный вид топлива сгорает без остатка и благодаря своей форме удобен в хранении.

© www.sveza.ru

Компания «Свеза» с 2023 года начала выпускать биопродукт на шести производственных площадках. В конце октября на комбинате в Свердловской области заработала первая линия производства березовых брикетов, мощность которой составляет около 8 тыс. тонн продукции в год. Такой объем способен закрыть потребности всех жителей восточного Урала. Биотопливо"Свезы" уральцы могут приобрести как оптом, так и в розницу на всех доступных площадках, в том числе на производстве в поселке Верхняя Синячиха. Кроме того, на комбинате в Санкт-Петербурге был запущен второй брикетный цех, где началось производство более экономичного варианта биотоплива — из щепы (на 15-20% дешевле аналога из березовых опилок).

После расширения мощностей производство продукции только за первое полугодие увеличилось на 50% и составило около 3 тыс. тонн в месяц.

«Топливные брикеты сегодня — один из самых быстрорастущих сегментов лесопромышленной отрасли России. Мы видим, что такой вариант зеленой энергетики начинает пользоваться спросом. Поэтому в ноябре мы открываем первый оптовый склад брикетов в Подмосковье, в городе Ногинск», — отметил Сергей Коркин, руководитель направления «Биопродукты» компании «Свеза».

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.