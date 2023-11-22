Новости благоустройства территорий

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Благоустройство Советской площади в Ялте

Проект, победивший во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, построен на максимальном сохранении архитектурного стиля старой площади, сформированной ансамблем модернистских зданий, при этом переосмысливает его в современном ключе, наполняя актуальными функциями.

Обновленная площадь разделена на три логических зоны, каждая со своим функциональным наполнением, которые символизируют три составляющих курорта, три природных стихии — море, лечебный воздух и богатый растительный мир.

Так в зоне «Море» расположен фонтан, который улучшает микроклимат на территории и сохраняет преемственность с благоустройством прошлых лет. Сегодня с ним можно взаимодействовать — дети играют среди невысоких струй и гуляют по мосткам, которые словно галька рассыпались сбоку. Раскинувшийся рядом амфитеатр, использующий естественный перепад рельефа, предлагает отдых под зонтиками от солнца, сделанными в виде «грибков» столь любимых советским модернизмом и перекликающимися с фасадами зданий. Зонтики дополнены озеленением, что добавляет узнаваемой модернисткой форме современное звучание.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

Паблик-арт «Качели» на улице Леонова в Калининграде

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© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

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