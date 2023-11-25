Новые асфальтобетонные заводы запущены в ДНР и Херсонской области

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Асфальтовый завод введён в эксплуатацию в Шахтёрском округе Донецкой Народной Республики

Ремонт асфальтового покрытия произведён на улице Тургенева.

В первой очереди работ — 10 улиц города и района.

Первоочередное внимание уделяется ремонту дорог, по которым проходят автобусные маршруты:

— № 1, который идет в посёлок Шахты-30,

— № 2 — в Орловку.

Это объясняется значительным транспортным трафиком по этим направлениям. Планы ремонта дорог муниципалитет прорабатывает с профильными ведомствами на 5 лет. «По мере поступления средств и увеличения их объема, естественно, будем идти по всем направлениям, по всем нашим шахтным поселкам. Это не только посёлок „Виктория“, мы однозначно продолжим работу в сторону поселков Ольховчик и Контарное, уже подходит к тому моменту, что нужно ремонтировать (дороги) и в районе улицы Капустина, и объездной», — заключил Шатов.

Ранее сообщалось, что Росавтодор завершает запланированные на этот года ремонты дорог в семи городах, в том числе в Шахтёрске.

Третий асфальтобетонный завод запущен в Херсонской области

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В Правительстве Херсонской области сообщили о запуске работы нового асфальтобетонного завода, который полностью покроет потребности херсонских дорожников в материале для проведения ремонта и обновления трасс.

За сутки на предприятии выпускают до 2,4 тысячи кубометров асфальтовой смеси и 1,3 тысячи кубометров бетона.

Рабочие начали раньше срока капитальный ремонт участка автодороги от Чаплинки н до Перекопа. Более того, уже полностью успели отремонтировать дорогу на Новоалексеевку.

Открывшийся завод на 100% покроет спрос региона в материале для ремонта трасс, что в свою очередь положительно отразится на экономике Херсонской области. Инфраструктура особо важна, так как область является транзитной, и дороги востребованы не только жителями Херсонщины.

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