Второй мост через Обь в Сургуте готов почти на 70%Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В Сургуте команда АО «Мостострой-11» продолжает работы по строительству мостового перехода через реку Обь: выполнена очередная стадия надвижки пролётного строения. Общий вес смонтированных конструкций 14 600 тонн, общая длина надвинутых металлоконструкций 1246 метров, из 15 пролётов смонтировано 11, завершить монтаж пролётного строения планируется в мае текущего года.
В настоящее время на объекте также ведутся работы по монтажу аэродинамических обтекателей, идёт наморозка ледовой переправы и техплощадок, что позволит оптимизировать сообщение участка с городом и выполнить обустройство опор «песочницами» для последующего опускания пролётного строения на опорные части.
Строительная готовность объекта составляет более 67%. В весенне-летний период специалистам предстоит выполнить окраску моста, монтаж ливневых очистных сооружений, завершить работы по устройству дорожного покрытия, смонтировать барьерное ограждение и нанести разметку. Ввод моста в эксплуатацию запланирован уже на 4 квартал 2025 года.
Хронология строительства:
— Строительство второго моста через реку Обь в Сургуте (итоги летнего сезона 2024 года)
— Второй Сургутский мост готов на 44%
— Тюменский «Мостострой-11» строит новую инфраструктуру России
— Тюменские строители возвели больше половины опор моста через Обь в Сургуте
— Новый мост через Обь в Сургуте готов к установке пролётов
— Строительство важных автодорожных мостов ведётся в Югре и Приангарье
— В Сургуте началось строительство второго моста через реку Обь
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