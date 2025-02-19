Второй мост через Обь в Сургуте готов почти на 70%

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В Сургуте команда АО «Мостострой-11» продолжает работы по строительству мостового перехода через реку Обь: выполнена очередная стадия надвижки пролётного строения. Общий вес смонтированных конструкций 14 600 тонн, общая длина надвинутых металлоконструкций 1246 метров, из 15 пролётов смонтировано 11, завершить монтаж пролётного строения планируется в мае текущего года.

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© vk.com

В настоящее время на объекте также ведутся работы по монтажу аэродинамических обтекателей, идёт наморозка ледовой переправы и техплощадок, что позволит оптимизировать сообщение участка с городом и выполнить обустройство опор «песочницами» для последующего опускания пролётного строения на опорные части.

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© vk.com

© vk.com

Строительная готовность объекта составляет более 67%. В весенне-летний период специалистам предстоит выполнить окраску моста, монтаж ливневых очистных сооружений, завершить работы по устройству дорожного покрытия, смонтировать барьерное ограждение и нанести разметку. Ввод моста в эксплуатацию запланирован уже на 4 квартал 2025 года.

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Хронология строительства:

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