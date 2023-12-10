Мосты Новороссии

© mariupol-news.ru

В селе Павлополь Новоазовского района ДНР открыто движение по мосту через р. Кальмиус

Общая протяженность объекта с подходами составит 440 м.

Этот мост — транспортная магистраль, ведущая к железнодорожной станции «Кальчик». Он соединяет Новоазовский и Тельмановский округа и является объездным маршрутом вокруг Мариуполя при проезде к Володарскому и Мангушскому муниципальным округам.

Старое сооружение не подлежало восстановлению после украинских обстрелов. Движение осуществлялось по наведённому понтонному мосту.

Поэтому московские специалисты возвели объект с нуля.

Строители:

— заменили грунт основания;

— оборудовали береговые опоры;

— смонтировали блоки

— сделали щебёночную подушку;

— уложили асфальт на подходах.

В Запорожской области открыто движение по мосту через реку Берда

© bloknot-donetsk.ru

Дорожники Госкомпании «Автодор» и подрядных организаций запустили рабочее движение по двухполосному мосту вблизи населённого пункта Осипенко в Запорожской области.

Протяженность искусственного сооружения более 95 метров, ширина — 11,5 метров.

Для пропуска движения на период строительства была построена временная дорога с асфальтобетонным покрытием протяжённостью 900 метров.

Специалисты провели комплекс работ, отремонтировали опоры, пролётные строения и откосы насыпи береговых опор. Восстановили барьерное и перильное ограждение, установили знаки организации дорожного движения.

https://russian...ess/news/98631/

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.