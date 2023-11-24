«Росэлектроника»: носимый антидронный комплекс «Чистюля»
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые продемонстрировал компактный комплекс противодействия беспилотникам «Чистюля».
Устройство представляет собой кейс весом до 8 кг и имеет возможность дистанционного управления для защиты бойца от излучения и попадания ракет, атакующих радиоизлучающие цели.
Перезентация изделия прошла в рамках конференции «Армия и общество», организованной Минобороны России.
Комплекс «Чистюля» сконструирован в форме кейса размером 34*28*17 см. Устройство полностью подавляет каналы управления и навигации летательных аппаратов в радиусе до километра, а также блокирует передачу фото- и видеоданных с дрона. Изделие оснащено антеннами трех типов с раздельным управлением частотами, излучающими мощный всенаправленный импульс.
«После включения комплекс формирует равномерный сигнал, перекрывающий верхнюю полусферу в радиусе до 1000 метров. Под воздействием „Чистюли“ дрон может упасть, зависнуть на месте, либо вернуться на точку взлета. Это зависит от типа беспилотника и его настроек, а также удаленности БПЛА от комплекса и от станции управления. „Чистюля“ питается как от сети, так и от встроенного аккумулятора, который позволяет работать автономно до 100 минут. Прибор оснащен системой активного охлаждения, что позволяет устройству функционировать без перерывов», — сказали в Ростехе.
Комплекс разработан и выпускается входящим в «Росэлектронику» ЦНИИ «Циклон».
«На фоне роста спроса на средства противодействия БПЛА предприятия холдинга фактически работают „с колес“, разрабатывая новые модификации такой аппаратуры. Комплекс „Чистюля“ отличается компактностью и легкостью — вес носимого комплекта не превышает 8 кг. Эргономические параметры и удобство эксплуатации изделия были подтверждены тактическими подразделениями в ходе применения устройства в полевых условиях», — рассказал генеральный директор ЦНИИ «Циклон» Алексей Кравченко.
Справка:
Основными компетенциями ЦНИИ «Циклон» являются оптикоэлектронные, в том числе тепловизионные приборы, системы технического зрения, а также неохлаждаемые и охлаждаемые тепловизионные каналы, работающие в широком спектральном диапазоне.
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