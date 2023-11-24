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Армия и Флот

«Росэлектроника»: носимый антидронный комплекс «Чистюля»

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые продемонстрировал компактный комплекс противодействия беспилотникам «Чистюля».

 © ruselectronics.ru

Устройство представляет собой кейс весом до 8 кг и имеет возможность дистанционного управления для защиты бойца от излучения и попадания ракет, атакующих радиоизлучающие цели.

Перезентация изделия прошла в рамках конференции «Армия и общество», организованной Минобороны России.

Комплекс «Чистюля» сконструирован в форме кейса размером 34*28*17 см. Устройство полностью подавляет каналы управления и навигации летательных аппаратов в радиусе до километра, а также блокирует передачу фото- и видеоданных с дрона. Изделие оснащено антеннами трех типов с раздельным управлением частотами, излучающими мощный всенаправленный импульс.

«После включения комплекс формирует равномерный сигнал, перекрывающий верхнюю полусферу в радиусе до 1000 метров. Под воздействием „Чистюли“ дрон может упасть, зависнуть на месте, либо вернуться на точку взлета. Это зависит от типа беспилотника и его настроек, а также удаленности БПЛА от комплекса и от станции управления. „Чистюля“ питается как от сети, так и от встроенного аккумулятора, который позволяет работать автономно до 100 минут. Прибор оснащен системой активного охлаждения, что позволяет устройству функционировать без перерывов», — сказали в Ростехе.

Комплекс разработан и выпускается входящим в «Росэлектронику» ЦНИИ «Циклон».

«На фоне роста спроса на средства противодействия БПЛА предприятия холдинга фактически работают „с колес“, разрабатывая новые модификации такой аппаратуры. Комплекс „Чистюля“ отличается компактностью и легкостью — вес носимого комплекта не превышает 8 кг. Эргономические параметры и удобство эксплуатации изделия были подтверждены тактическими подразделениями в ходе применения устройства в полевых условиях», — рассказал генеральный директор ЦНИИ «Циклон» Алексей Кравченко.

Справка:

Основными компетенциями ЦНИИ «Циклон» являются оптико­электронные, в том числе тепловизионные приборы, системы технического зрения, а также неохлаждаемые и охлаждаемые тепловизионные каналы, работающие в широком спектральном диапазоне.

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Источник: https://ruselectronics.ru/news/2560...yy-antidronnyy-kompleks-chistyulya/

армия и флот, радиоэлектроника, комплекс противодействия беспилотникам, «Чистюля», Росэлектроника, Ростех
  • 1nsane 1nsane
    24.11.2318:32:31

    на алике точно такой же, только отзеркаленный, за 75к рублей продается. хоть бы не позорились заявляя о «своей разработке». сказали бы честно, что купили китайский прибор и переклеили шильдики, и вопросов бы ни у кого не было

    #1272406
    • Нет аватара Serguei
      24.11.2319:10:27

      Осталось лишь дать основания поверить вашей инфе, чтобы «ни у кого вопросов не было». «Ценность» вашей информации — «0». Если даёте ссылку на Алик, то это означает, что вы, либо сами заглядывали туда и знаете, что за модель со всеми её «шильдиками» (=где ссылка?), либо кто-то где-то сказал, что… Если у вас проблемы с мозгами и не можете дать точную ссылку на реальный источник, то не зас*райте эфир, как говорится.

      #1272410
      • Комментарий удален
      • 1nsane 1nsane
        24.11.2321:12:25

        да, искать информацию в интернете это не минусы ставить

        https://aliexpr....41f030dbu1HZeK

        #1272422
        • Jorjio774 Jorjio774
          24.11.2322:12:58

          искать информацию в интернете это не минусы ставить

          Это да. Но жаль что вы себя только этим и ограничиваете. Не могу вам никаких доводов за/против привести. Информация из доверенного источника. Могу лишь от себя добавить, что для применения в МО, минимум нужны спецпроверки, возможно, внесение изменений в ПО, может в аппаратную часть. На первых микро-Эльбрусах, кстати говоря, было дело Sun-овские шильдики МЦСТ-ными заклеивали.

          А что касается публикации, то одно дело её находить, готовить, вычитывать и пр. В общем, работу проводить, определённую. Другое дело ходить дерьмо кидать на вентилятор. А то, что вы виртуозно овладели поиском в интернете — ну молодцом.   

          #1272425
        • Нет аватара Лексур
          24.11.2323:46:27

          Вы думаете, что на «Алике» будут продавать военную модель? Если так, то Вы армию даже в кино не видели.

          Отредактировано: Лексур~23:48 24.11.23
          #1272434
  • Комментарий удален
  • Нет аватара evge1986
    24.11.2320:28:49

    Чистюля оказался не чист на руку. На алиэкспрессе продаётся)))

    #1272417
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      24.11.2320:59:21

      Скорее всего это кто-то другой оказался нечист на язык.

      Пруфы пожалуйста в студию.

      Отредактировано: Сергей Котенко~21:00 24.11.23
      #1272420
      • Нет аватара evge1986
        24.11.2321:54:34

        Выше ссылку скинули уже.а из-за таких как вы такое и происходит в военное время.

        #1272424
        • Jorjio774 Jorjio774
          24.11.2323:06:56

          Зачем оскорбления? Боец без правил, интернетовский?

          #1272430
          • Нет аватара evge1986
            24.11.2323:28:50

            А где вы видите оскорбления? Покажите пожалуйста. А вас не оскорбляет то что в том же холдинге есть предприятия которые стараются на оборону что-то делают и производят, а кто-то маркером кривым почерком буквы ДУ дописывают к китайскому изделию тратя драгоценные бюджетные средства которые могли бы пойти действительно тем кто производит.

            #1272432
            • Jorjio774 Jorjio774
              25.11.2300:05:35

              Кто что куда тратит это гостайна. А различного рода махинациями пусть занимаются соответсвующие органы. Я понимаю людей, которые могут огорчится, таким фактам, но не понимаю людей, офигенно овладевших поисковиком, радующихся и хайпующих по этому поводу.Как-то так.

              #1272436
              • Нет аватара evge1986
                25.11.2300:36:08

                Во первых вы не ответили на мой вопрос это раз. Во вторых радости тут нет. В-третьих почитайте что такое хайп. Это вы статью копипастить научились, а я с этого ничего не имею, мне за Державу обидно. В четвёртых это вы радуетесь квазидостижениям и рьяно это защищаете.

                Отредактировано: evge1986~00:53 25.11.23
                #1272440
                • Jorjio774 Jorjio774
                  25.11.2310:30:00

                  Во первых вы не ответили на мой вопрос это

                  evge1986

                  24.11.2321:54:34

                  Выше ссылку скинули уже.а из-за таких как вы такое и происходит в военное время.

                  Это же вы писали? Что происходит и из-за кого происходит? Обвиняете человека, на ровном месте?

                  Всё остальное было не про вас, а про чела с али-экспресса.

                  #1272460
        • Meel Light Meel Light
          25.11.2302:55:46

          Поросенок, ты свою карму видел? Ухрюкивай отсюда.

          #1272448
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    24.11.2321:46:30

    Изделие с китайского сайта идентично: здесь только белым маркером написали «Пульт ДУ». Грустно всё это. Нам не нужно фейковое импортозамещение. За фальсификацию кто-то должен понести уголовное наказание. Неизвестно с какой накруткой продали фальсификат государству. Почему наши деньги не пошли на разработку собственного реального продукта? Такое нужно приравнивать к государственной измене. Впрочем, я вообще не вижу каких-то достижений у «Росэлектроники».

    Отредактировано: Holso Stitchred~21:58 24.11.23
    #1272423
    • Jorjio774 Jorjio774
      24.11.2322:28:43

      Впрочем, я вообще не вижу каких-то достижений у «Росэлектроники».

      Это холдинг целый. Неужели ничего не делают? Росэлектроника — новости.

      Прогуляйтесь по ссылке, это не затруднительно.

      #1272427
    • Великоросс Великоросс
      25.11.2301:22:27

      Holso Stitchred

      Изделие с китайского сайта идентично: здесь только белым маркером написали «Пульт ДУ».

      Возможно конечно. Но! Чтобы делать такие громкие явления, нужно для начала сравнить «кишки» этих приборов, посмотреть хотя бы на «железо» и проч. У вас есть это к сравнению? Можете подтвердить свои заявления?

      Отредактировано: Великоросс~01:22 25.11.23
      #1272446
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    25.11.2300:10:27

    Внешне похожий — но это только чемодан, оболочка.

    Что внутри так просто не скажешь — Ростех все-таки не был замечен в таких подделках.

    Я бы не спешил с окончательными выводами.

    #1272437
    • Нет аватара sergelec
      25.11.2300:24:17

      Я же думаю, что просто подцепили дурачков на эту картинку. Вот и перепечатывают все кому не лень и спорят ))) Пусть продолжают.

      #1272439
      • Meel Light Meel Light
        25.11.2302:58:50

        Да было уже такое. Сделали ip телефонию для спец-объектов, а корпус от китайского телефона заказали. Это намного дешевле чем у нас. Тогда точно такой же вой подняли. Цирк уехал, а клоуны остались.

        Отредактировано: Meel Light~02:59 25.11.23
        #1272449
        • Нет аватара sergelec
          25.11.2309:26:36

          Да и вообще… На АлиЭкспрессе можно также купить церковную утварь и свечи. Но вряд-ли кто скажет, что это их изобретение.

          #1272455
    • Нет аватара vlad_i_slav
      25.11.2303:33:10

      Ростех все-таки не был замечен в таких подделках.

      К сожалению был. В 2021 году — махинация с радиостанциями «Азарт». Посадили зам начальника Генштаба Халила Арсланова. С компанией бизнесменов от Ростеха, естественно.

      Сумма контракта порядка 18 млрд. А сумма ущерба 6,7 млрд. Схема такая же — на китайских комплектующих шильдики переклеивали. Вместо собственного производства. Экономия.

      При этом сами могли делать, но решили немножко… оптимизировать.

      #1272450
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