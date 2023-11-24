Саратовская область закупила новые машины скорой помощи

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В Саратовской области автопарк скорой помощи обновился на 18 новых машин, оснащенных современным оборудованием. В новыъ машинах есть электрокардиограф, дефибриллятор, аппарат ИВЛ, детские и взрослые реанимационные наборы.

На балансе медицинских организаций области находятся 459 автомобилей скорой медицинской помощи.

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