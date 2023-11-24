Модифицированные бронежилеты «Оберег» для территориальной обороны Белгородской области

Госкорпорация Ростех поставила бойцам, защищающим приграничные территории, штурмовые бронежилеты «Оберег».

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Партию новейшей экипировки, разработанной тульским заводом «Октава» холдинга «РТ-Капитал», получили территориальная оборона, а также добровольцы в Белгородской области.

На вооружение теробороны поступила модифицированная модель «Оберега». Амуниция оснащена противоосколочным обвесом и керамическими плитами повышенного класса защиты Бр5. Такая пластина выдерживает попадание винтовочных и пулеметных патронов 7,62*54, в том числе бронебойных 7Н14 и Б32.

Модифицированный «Оберег» в максимальной комплектации весит 9,4 кг, площадь его противоосколочной защиты — более 76 дм2. В настоящее время это один из лучших в стране бронежилетов по соотношению качества защиты, ее площади и веса. Экипировка не сковывает движений и обладает высокими защитными свойствами, выдерживая попадание бронебойных снайперских боеприпасов и осколков.

«Бронежилеты „Оберег“ прошли необходимые испытания и получили сертификат в различных модификациях на классы защиты от Бр1 до Бр5 включительно. Запрос на этот продукт растет, поэтому объем его выпуска в следующем году вырастет кратно. Интерес к „Оберегу“ проявили Министерство обороны РФ и другие силовые ведомства, а также отдельные регионы, благотворительные организации, помогающие участникам СВО, и частные лица. Производственные возможности „Октавы“ позволяют изготавливать бронежилеты и поставлять их заказчикам на системной основе», — сказал генеральный директор завода «Октава» Павел Павленко.

Элементы экипировки изготавливаются из качественной влагозащищенной ткани. Все секции, в том числе боковые, имеют противоосколочные слои из арамидных материалов, помещенные во влагозащитные чехлы. Качество защиты амуниции остается неизменным даже в экстремальных условиях — в воде и при температурном режиме от -40 до + 40 °C.

«Оберег» стал героем первой серии проекта «Наш краш», который Ростех запустил в своем Телеграм-канале . Тульский бронежилет испытали вместе с «одноклассниками» американского и китайского производства. В ходе тестов «Оберег» стал единственным из образцов, который полностью выдержал обстрел всеми боеприпасами, включая 7,62 на 39, 7,62 на 54 и 8,6 на 70 (Lapua Magnum).

© rostec.ru

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