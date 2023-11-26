ВКС РФ запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк с военным спутником

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Воздушно-космические силы (ВКС) России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Минобороны России, сообщили в военном ведомстве.Старт состоялся в субботу в 23.58″

«Боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1б“ с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении.

Позднее в Минобороны уточнили, что аппарат в расчетное время вышел на целевую орбиту и и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. Со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме, сведения об аппарате внесены в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.

Предыдущий пуск с Плесецка в интересах Минобороны состоялся 27 октября. Седьмого августа министерство сообщило о еще одном старте аналогичного корабля с «Плесецка» с космическим аппаратом на борту.

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