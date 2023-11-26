Добавить статью
Лого Сделано у нас
Космонавтика

ВКС РФ запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк с военным спутником

 © mtdata.ru

Воздушно-космические силы (ВКС) России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Минобороны России, сообщили в военном ведомстве.Старт состоялся в субботу в 23.58″

«Боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1б“ с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении.

Позднее в Минобороны уточнили, что аппарат в расчетное время вышел на целевую орбиту и и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. Со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме, сведения об аппарате внесены в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.

Предыдущий пуск с Плесецка в интересах Минобороны состоялся 27 октября. Седьмого августа министерство сообщило о еще одном старте аналогичного корабля с «Плесецка» с космическим аппаратом на борту.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Источник: https://ria.ru/20231126/soyuz-21b-1911877988.html

Министерство обороны, ВКС, Союз-2.1б
  • Великоросс Великоросс
    26.11.2306:16:36

    В декабре ожидается запуск ещё 8 ракет. 5 в интересах Минобороны, и 3 со спутниками Роскосмоса.    

    Ранее:

    — Русские что-то задумали?

    — Полагаешь?

    — Запомни Вольф, русские всегда «что-то задумали» (с)

    Это вступление. А теперь к самой новости ( https://t.me/operline_ru/37610 ):

    Увлечённые космосом жители планеты Земля информируют, что по их наблюдениям примерно в 17.00 мск 23 ноября от российского спутника радиоэлектронной разведки из модельного ряда «Лотос», запущенного на орбиту 27 октября, ( https://t.me/operline_ru/37368 ) отделилось нечто, что стало жить своей отдельной, рукотворной и осознанной жизнью.

    https://t.me/sd...ru/33431?single

    Отредактировано: Великоросс~09:47 26.11.23
    #1272504
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    26.11.2309:47:55

    Возможно:

    Сегодня ВКС МО запущен четвёртый спутник оптико-электронной разведки Барс-М.

    Первый «Космос-2503» запущен 27022015,

    «Космос-2515» запущен 23.03.2016,

    «Космос-2556» запущен 19.05.2022.

    https://glav.su.../2417?page=3010

    #1272507
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      26.11.2313:15:49

      Было еще сообщение, что запуск спутника для наблюдений с высоким разрешением перенесли с декабря 2023 на январь 2024.

      #1272517
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,