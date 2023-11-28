На СЗ «Алмаз» поднят флаг на пограничном корабле «Подольск» проекта 22120

В Санкт-Петербурге на АО «Судостроительная фирма «Алмаз» состоялась церемония поднятия флага пограничных кораблей, катеров и судов обеспечения на пограничном патрульном корабле 2-го ранга «Подольск» проекта 22120 (шифр «Пурга») с заводским номером 058 (бортовой номер «458»).

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Корабль вошел в состав Береговой охраны Пограничной службы ФСБ Российской Федерации. Он стал девятым в серии кораблем проекта 22120.

Тактико-технические данные:

Размеры, м: длина: 71 (зав.№ 051 — 70,8, с зав.№ 052 — 71) ширина: 10,4 (зав.№ 051 — 10,4, с зав.№ 052 — 10,4) осадка: 3,62 (зав.№ 051 — 3,62, с зав.№ 052 — 3,4) Скорость полного хода, уз: 21,3 (зав.№ 051 — 21, с зав.№ 052 — 18), Дальность плавания: 4100 миль (14 уз) (зав.№ 051 — 6000 миль (14 уз), с зав.№ 052 — 6000 миль (10 уз)) Автономность, сут: 20 Силовая установка: 2х5100 л.с. дизели ABC 16VDZC-1000-175A (зав.№ 051 — 2×5100 л.с. дизели ABC 16VDZC-1000-176, с зав.№ 052 — 2×4080 л.с. дизели 12M VDZC), 1 носовое подруливающее устройство, 3 ДГ «Линденберг» по 292 квт, 1 ДГ «Линденберг» 85 кВт, 2 ВРШ Вооружение: 1х6 30 мм и ВПП для вертолета Экипаж, чел: 25+5

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