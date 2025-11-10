На СЗ «Алмаз» спущен на воду пограничный сторожевой корабль № 509 проекта 10410
В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Алмаз» спущен на воду пограничный сторожевой корабль 3-го ранга № 509 проекта 10410. Он строится для Пограничной службы ФСБ России.
Корабли проекта 10410 вооружают артиллерийскими установкамии (76-мм АК-176МА и 30-мм АК-630) в модернизированном исполнении со «стелсизированными» колпаками башен. К вооружению кораблей этого проекта 76-мм артиллерийскими установками вернулись после почти 25-летнего перерыва.
Характеристики:
- Длина: 49,5 м
- Ширина: 9,2 м
- Скорость полного хода: 32 уз
- Дальность плавания: 1500 миль
- Автономность: 10 сут
- Экипаж: 28 (4 офицера, 3 мичмана) чел
- Водоизмещение стандартное: 333 т
- Водоизмещение полное: 375 т
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Алмаз»...з» проекта 10410. Он строится для Пограничной службы ФСБ России.
- На судостроительном заводе «Алмаз» (Санкт-Петербург) спуще...пограничный корабль № 507 проекта 10410 «Светляк».
- В Санкт-Петербурге на АО «Судостроительная фирма «Алм...га») с заводским номером 058 (бортовой номер «458»).
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0