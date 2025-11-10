MAX
На СЗ «Алмаз» спущен на воду пограничный сторожевой корабль № 509 проекта 10410

В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Алмаз» спущен на воду пограничный сторожевой корабль 3-го ранга № 509 проекта 10410. Он строится для Пограничной службы ФСБ России.

Корабли проекта 10410 вооружают артиллерийскими установкамии (76-мм АК-176МА и 30-мм АК-630) в модернизированном исполнении со «стелсизированными» колпаками башен. К вооружению кораблей этого проекта 76-мм артиллерийскими установками вернулись после почти 25-летнего перерыва.

Характеристики:

  • Длина: 49,5 м
  • Ширина: 9,2 м
  • Скорость полного хода: 32 уз
  • Дальность плавания: 1500 миль
  • Автономность: 10 сут
  • Экипаж: 28 (4 офицера, 3 мичмана) чел
  • Водоизмещение стандартное: 333 т
  • Водоизмещение полное: 375 т

Источник: forums.airbase.ru

