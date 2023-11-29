В Якутии открыта новая поликлиника

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В в селе Ытык-Кюель Таттинского района Якутии открыта поликлиника на 200 посещений в смену.

Новая поликлиника в центральной районной больнице построена в рамках национального проекта «Здравоохранение». Учреждение входит в число четырнадцати крупных медицинских объектов в сельских районах Якутии, которые строятся по программе модернизации первичного звена здравоохранения до 2026 года.

Здание поликлиники в селе Ытык-Кюель площадью более четырех тысяч квадратных метров возведено по принципу «бережливой поликлиники», то есть предусмотрено разделение потоков пациентов, созданы условия для их комфортного пребывания в медучреждении. Для маломобильных пациентов обустроены широкие коридоры, лифты и помещения с адаптивным оборудованием, специальная навигация.

© sakhalife.ru

© sakhalife.ru

© sakhalife.ru

© sakhalife.ru

© sakhalife.ru

© sakhalife.ru

© sakhalife.ru

© sakhalife.ru

© sakhalife.ru

© sakhalife.ru

© sakhalife.ru

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