Детский сад на 330 мест с мультстудией открыли в Барнауле

© barnaul-obr.ru

10 ноября в Барнауле начал работу новый детский сад № 281, который располагается по адресу: ул. 65 лет Победы, 19

Плановая мощность дошкольного учреждения — 330 воспитанников. В нём предусмотрено пятнадцать возрастных групп.

В детском саду предусмотрены музыкальный и спортивный залы, кабинет педагога-психолога, методический кабинет. Для дополнительного образования детей оборудованы кабинет учителя-логопеда, изостудия, помещение для музыкального развития и театрализованной деятельности. Имеется современный медицинский блок. Детский сад оборудован всем необходимым для детей с ограниченными возможностями здоровья: имеются пандус, лифт для инвалидов-колясочников, специальная туалетная комната.

Изюминкой детского сада является мультстудия, оборудованная штативом с фотоаппаратом, ноутбуком, интерактивной доской. Все это позволяет удобно и интересно познавать основы мультипликации с детьми.

Коридоры детского сада украшают не только красиво подобранный интерьер, но и интерактивные элементы, с которыми воспитанники могут играть, когда идут на занятия.

Особое внимание уделяется безопасности детей. Объект оснащён видеокамерами, предусмотрена тревожная кнопка. Вход в дошкольное учреждение — по домофону. Кроме того, во всех группах установлены рециркуляторы, которые могут работать в присутствии детей, кварцевые лампы. На втором этаже оборудованы пожаробезопасные зоны — специальные эвакуационные комнаты с системой вентиляции, в которых можно переждать возгорание.

© barnaul-obr.ru

© barnaul-obr.ru

© barnaul-obr.ru

© barnaul-obr.ru

© barnaul-obr.ru

© barnaul-obr.ru

© barnaul-obr.ru

© barnaul-obr.ru

© barnaul-obr.ru

© barnaul-obr.ru

© barnaul-obr.ru

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.