Итоги лётных испытаний первого спутника «Сферы»

Завершён этап лётной отработки экспериментальной системы связи «Скиф-Д» с одноимённым космическим аппаратом, созданным в компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва".

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На борту спутника-демонстратора получило лётную квалификацию российское оборудование, прошли отработку технологии управления аппаратом и доступа в интернет.

Максимальная скорость передачи данных через «Скиф-Д», которой удалось достичь на сеансах связи, составила 6,5 мегабита в секунду.

Космический аппарат был выведен на орбиту 22 октября 2022 года. Его запуском была решена задача по защите орбитально-частотного ресурса системы спутниковой связи «СКИФ». По правилам Международного союза электросвязи (МСЭ) радиочастотные заявки должны быть подтверждены повторно, в октябре 2024 года: сигналы «Скифа-Д» примут в АО «РЕШЕТНЁВ». Данные будут переданы в МСЭ.

«Скиф-Д» — первый спутник федерального проекта «Сфера», направленного на комплексное развитие космических информационных технологий.

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