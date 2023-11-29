Крупнейший российский производитель полимерных трубопроводных систем — Группа ПОЛИПЛАСТИК — стала ключевым участником экспозиции «Строим будущее» на выставке-форуме «Россия».

Группа ПОЛИПЛАСТИК на выставке "Россия" © www.polyplastic.ru

В павильоне № 15 ВДНХ компания представляет новейшие разработки и технические решения, которые применяются на объектах модернизации коммунальной инфраструктуры страны. В открытии экспозиции «Строим будущее» 25 ноября принял участие Президент компании Лев Гориловский.

Президент Группы ПОЛИПЛАСТИК Лев Гориловский на открытии экспозиции © www.polyplastic.ru

Сегодня полимерные трубопроводные системы — наиболее эффективное и высокотехнологичное решение для создания инженерной инфраструктуры. Группа ПОЛИПЛАСТИК является экспертом и лидером инноваций в данной сфере.

На одном из подиумов выставки представлены образцы продукции, позволяющие увидеть, как со временем изменялись и улучшались эксплуатационные свойства полимерных труб. В качестве примера выбраны трубы для водоснабжения и газораспределения. Это однослойные трубы марки ПЭ100, а также более высокотехнологичные трубы с соэкструзионными слоями серии ПРОТЕКТ (с защитной оболочкой), серии ПРОТЕКТ Детект (с защитной оболочкой и токопроводящим элементом для определения месторасположения трубопровода под землей), серии МУЛЬТИПАЙП (с улучшенными прочностными характеристиками из новейших марок полиэтилена). Также посетителям представлен образец трубы МУЛЬТИПАЙП ИС УФ для промышленных трубопроводов с высокой стойкостью к износу и защитой от ультрафиолета.

Образцы полимерных труб Группы ПОЛИПЛАСТИК © www.polyplastic.ru

На выставке представлены образцы инновационных разработок Группы ПОЛИПЛАСТИК для других сфер применения: труба МУЛЬТИКЛИН АГРО для систем орошения, труба КОРСИС ПРОТЕКТ для водоотведения, огнестойкая труба ЭЛЕКТРОПАЙП ОС для защиты и прокладки электросетей под землей, труба ИЗОПРОФЛЕКС 115-А для горячего водоснабжения и отопления, а также уникальная по прочностным характеристикам труба ПВХ-О — единственная подобная продукция российского производства, предназначенная для трубопроводов напорного водоснабжения, водоотведения и систем орошения.

Образцы полимерных труб Группы ПОЛИПЛАСТИК © www.polyplastic.ru

Также гости стенда могут увидеть 3D-макет полимерного очистного сооружения для систем ливневого водоотведения.

Помимо образцов, роль полимерной трубной продукции в обновлении инженерных сетей иллюстрируют информационный плакат «Современные трубопроводные системы для модернизации коммунальной инфраструктуры» и тачскрин. На последнем, в удобном мультимедийном формате, размещена подробная информация о полимерной трубной продукции, ее характеристиках и преимуществах, примерах реализованных проектов, а также о цифровизации процессов в строительстве.

Международная выставка-форум «Россия» открыта для посетителей до 12 апреля 2024 года. Приглашаем посетить экспозицию «Строим будущее» в павильоне № 15 на ВДНХ!

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