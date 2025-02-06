Группа ПОЛИПЛАСТИК вывела на рынок новую модель оборудования для сварки полимерных труб

В рамках развития инженерного направления своей деятельности крупнейший в России и ЕАЭС производитель полимерной трубной продукции — Группа ПОЛИПЛАСТИК выпустила новую модель сварочного оборудования — ПОЛИВЕЛД 630П. Образец оборудования впервые был представлен на площадке 29-й Международной выставки «Aquaflame by Aquatherm Moscow» 4-7 февраля в МВЦ «Крокус Экспо».

Презентация оборудования на выставке «Aquaflame by Aquatherm Moscow»

Несколько лет назад в связи с уходом с российского рынка европейских производителей и возросшей потребностью в качественном сварочном оборудовании Группа ПОЛИПЛАСТИК активно занялась разработкой и производством оборудования для сварки труб. Разработки ведутся Департаментом стратегического развития компании совместно с ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» и заводом «Волжанин» (г. Казань).

В 2024 году был налажен выпуск оборудования для стыковой сварки труб под торговой маркой ПОЛИВЕЛД. Сварочное оборудование ПОЛИВЕЛД предназначено для соединения полиэтиленовых труб широкого диапазона диаметров — от 40 до 1600 мм, с различной толщиной стенок. В линейке — оборудование с ручным управлением, с блоком протоколирования, а также CNC — полностью автоматические сварочные машины.

ПОЛИВЕЛД 630П

Новая модель — ПОЛИВЕЛД 630П позволяет производить сварку труб в самых суровых условиях строительной площадки по процедуре при единственном высоком давлении. Оборудование предназначено для монтажа и ремонта водопроводов, систем канализации, технологических и других трубопроводов из полимерных материалов.

Презентация оборудования на выставке «Aquaflame by Aquatherm Moscow»

«При разработке данной модели, — рассказывает начальник отдела инженерного сопровождения Департамента стратегического развития Группы ПОЛИПЛАСТИК Виктор Каленский, — особое внимание было уделено жесткости конструкции и мощности гидравлической системы для обеспечения высокого качества шва при сварке труб и готовых трубных секций. Нагревательный элемент обеспечивает равномерное тепловое поле, качественный и быстрый нагрев.

В новой модели были внесены следующие модификации: существенно увеличена жесткость конструкции центратора; увеличена мощность и производительность гидравлической станции. Встроенное протоколирующее устройство фиксирует основные этапы и операционные параметры сварки, дает возможность фотофиксации и геопозиционирования. Комплекс усовершенствований сварочного оборудования обеспечивает стабильно высокое качество сварки полимерных труб и гарантирует бесперебойную работу трубопровода».

Оборудование изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 12176-1-2011/2021 «Трубы и фитинги пластмассовые. Оборудование для сварки полиэтиленовых систем. Часть 1. СВАРКА НАГРЕТЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ВСТЫК».

В настоящее время ПОЛИВЕЛД проходит успешную апробацию на строительных объектах в Волгоградской области, Приморском крае, республиках Крым и Дагестан.

Выпуск новой модели направлен на комплексное обеспечение заказчиков трубной продукцией, техническими решениями и сервисно-инжиниринговыми услугами для эффективной реализации строительных проектов.

Развитие линейки отечественного импортонезависимого оборудования позволяет Группе ПОЛИПЛАСТИК не только заполнить освободившуюся нишу на рынке, но и учесть практические знания и передовой опыт ведущего производителя полимерной трубной продукции для своевременного выполнения задач государственной программы модернизации коммунальной инфраструктуры.

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