В Подмосковье разработали первую в России технологию синтеза ванилина

© ssnab.ru

Научно-исследовательский центр пищевой промышленности и фармацевтики Группы компаний «СОЮЗСНАБ» впервые в России разработал импортозамещающую технологию синтеза ванилина с чистотой образцов выше 99,9% по массе (999 кг чистого ванилина на 1000 кг сырья). Ранее в стране не было прецедентов полного цикла производства этого ингредиента.

На данный момент все стадии готовятся к пилотированию, подготовлена технологическая схема и перечень необходимого оборудования.

Поиски сырья

По химической структуре ванилин представляет собой окисленное производное бензальдегида — 3-метокси-4-гидроксибензальдегид. Поиск доступного сырья, который содержит в себе эти нужные функциональные группы, был ответственным делом для разработчиков.

Свой выбор эксперты ГК «СОЮЗСНАБ» остановили на спиртовом сырьевом компоненте, который является крупнотоннажным продуктом нефтехимического синтеза. Россия входит в мировые лидеры по его производству.

В лаборатории

Синтез ванилина включает в себя несколько стадий производства. В рамкой одной из них был разработан твердофазный катализатор для проведения химического процесса на основе редкоземельных ароматизаторов.

На финальной стадии карбонильная группа была введена в молекулу гваякола при помощи каталитического карбонилирования. После очистки удалось получить образцы ванилина с чистотой выше 99,9% по массе — успех проведенных опытов будет запатентован.

В результате масштабной лабораторной работы специалистов ГК «СОЮЗСНАБ» в России совсем скоро в промышленных масштабах появится отечественный ванилин. Полный цикл производства вместе с собственным доступным сырьем позволит усилить импортозамещение во многих отраслях пищевой промышленности.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.