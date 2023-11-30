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Инновации

В Подмосковье разработали первую в России технологию синтеза ванилина

 © ssnab.ru

Научно-исследовательский центр пищевой промышленности и фармацевтики Группы компаний «СОЮЗСНАБ» впервые в России разработал импортозамещающую технологию синтеза ванилина с чистотой образцов выше 99,9% по массе (999 кг чистого ванилина на 1000 кг сырья). Ранее в стране не было прецедентов полного цикла производства этого ингредиента.

На данный момент все стадии готовятся к пилотированию, подготовлена технологическая схема и перечень необходимого оборудования.

Поиски сырья

По химической структуре ванилин представляет собой окисленное производное бензальдегида — 3-метокси-4-гидроксибензальдегид. Поиск доступного сырья, который содержит в себе эти нужные функциональные группы, был ответственным делом для разработчиков.

Свой выбор эксперты ГК «СОЮЗСНАБ» остановили на спиртовом сырьевом компоненте, который является крупнотоннажным продуктом нефтехимического синтеза. Россия входит в мировые лидеры по его производству.

В лаборатории

Синтез ванилина включает в себя несколько стадий производства. В рамкой одной из них был разработан твердофазный катализатор для проведения химического процесса на основе редкоземельных ароматизаторов.

На финальной стадии карбонильная группа была введена в молекулу гваякола при помощи каталитического карбонилирования. После очистки удалось получить образцы ванилина с чистотой выше 99,9% по массе — успех проведенных опытов будет запатентован.

В результате масштабной лабораторной работы специалистов ГК «СОЮЗСНАБ» в России совсем скоро в промышленных масштабах появится отечественный ванилин. Полный цикл производства вместе с собственным доступным сырьем позволит усилить импортозамещение во многих отраслях пищевой промышленности.

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Источник: https://ssnab.ru/

  • snab
  • 5
союзснаб, синтез, ванилин
  • alex4spb alex4spb
    30.11.2312:54:39

    не знаю насчет «чистоты», но получение ванилина в промышленных масштабах в СССР было освоено в течение 1927—1940.

    в 1940 году было выпущено 16 т ванилина.

    и без всякого «импортозамещения».

    #1272792
    • Clausson Clausson
      30.11.2313:49:54

      Насколько я понимаю, советский синтетический ванилин был продуктом переработки древесного сырья. А тут крупнотоннажный нефтехимический синтез. И соответственно разница в ценах будет измеряться порядками.

      Другой вопрос, что же мы едим.

      #1272800
      • alex4spb alex4spb
        30.11.2315:08:21

        касаемо разницы в цене, что с чем сравнивать?

        «советские цены» формируемые государством с плановой экономикой и «рыночная цена» в условиях оголтелого капитализма?

        (я утрирую конечно)

        #1272810
        • Нет аватара termometrix
          30.11.2315:27:35

          касаемо разницы в цене, что с чем сравнивать?

          Себестоимость производства субстанции, материалоемкость,ресурсоемкость или продуктоемкость процессов в натуральных единицах измерения.Потом сравниваем процессы получения в текущих ценах на сегодняшний день.

          Отредактировано: termometrix~15:31 30.11.23
          #1272812
      • Meel Light Meel Light
        30.11.2316:37:53

        Едите всё тоже, что и всегда. Это современный способ получения ванилина

        #1272823
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