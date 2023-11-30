В Подмосковье разработали первую в России технологию синтеза ванилина
Научно-исследовательский центр пищевой промышленности и фармацевтики Группы компаний «СОЮЗСНАБ» впервые в России разработал импортозамещающую технологию синтеза ванилина с чистотой образцов выше 99,9% по массе (999 кг чистого ванилина на 1000 кг сырья). Ранее в стране не было прецедентов полного цикла производства этого ингредиента.
На данный момент все стадии готовятся к пилотированию, подготовлена технологическая схема и перечень необходимого оборудования.
Поиски сырья
По химической структуре ванилин представляет собой окисленное производное бензальдегида — 3-метокси-4-гидроксибензальдегид. Поиск доступного сырья, который содержит в себе эти нужные функциональные группы, был ответственным делом для разработчиков.
Свой выбор эксперты ГК «СОЮЗСНАБ» остановили на спиртовом сырьевом компоненте, который является крупнотоннажным продуктом нефтехимического синтеза. Россия входит в мировые лидеры по его производству.
В лаборатории
Синтез ванилина включает в себя несколько стадий производства. В рамкой одной из них был разработан твердофазный катализатор для проведения химического процесса на основе редкоземельных ароматизаторов.
На финальной стадии карбонильная группа была введена в молекулу гваякола при помощи каталитического карбонилирования. После очистки удалось получить образцы ванилина с чистотой выше 99,9% по массе — успех проведенных опытов будет запатентован.
В результате масштабной лабораторной работы специалистов ГК «СОЮЗСНАБ» в России совсем скоро в промышленных масштабах появится отечественный ванилин. Полный цикл производства вместе с собственным доступным сырьем позволит усилить импортозамещение во многих отраслях пищевой промышленности.
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