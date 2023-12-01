В Новосибирске запустили суперкомпьютер для решения научных задач

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Институт математики СО РАН в Новосибирске запустил новый суперкомпьютер, способный проводить более 54 трлн операций в секунду. Он позволит моделировать объёмные процессы и предсказывать поведение сложных математических систем, сообщили в пресс-службе института.

«Мы сможем решать задачи невероятной сложности, моделировать объёмные процессы и предсказывать поведение сложных математических систем. Он может пригодиться для разработки новых технологий, анализа данных и образования. Он поможет нам обучать студентов и молодых учёных современным методам исследования и работы с данными. Суперкомпьютер также играет важную роль в развитии международного сотрудничества, поскольку позволит нам обмениваться данными и результатами исследований с другими научными центрами по всему миру», — приводит пресс-служба слова и.о. директора института Андрея Миронова.

Суперкомпьютер состоит из шести вычислительных узлов, каждый из которых оснащён двумя процессорами с 38 ядрами и базовой частотой 2,4 ГГц, 512 Гбайт оперативной памяти и накопителем SSD. Общая мощность нового суперкомпьютера составляет 54,4 Терафлопс (единица измерения, означающая 1 трлн операций в секунду). Это позволит решать сложные задачи в области математики, физики, биологии и других наук.

«В конструкции этого суперкомпьютера предусмотрено расширение до 34 узлов вычисления (CPU). Можно установить еще 28 серверов и увеличить производительность системы и решать ещё более сложные задачи», — рассказал директор департамента управления проектами «РСК-технологии», изготовителя компьютера, Егор Козлов.

Фото — https://novos.m...72tmye394738281

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