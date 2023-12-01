В Туле открылся новый онкоцентр

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1 декабря новый корпус Тульского областного онкологического диспансера на Калужском шоссе начал свою работу. Современный онкоцентр был построен в рамках национального проекта «Здравоохранение».Комплекс оснащен по последнему слову техники. Пациенты будут проходить здесь полный цикл лечения: от диагностики до дальнейшего наблюдения."Военно-строительная компания" завершила строительство центра на год раньше запланированного срока.

Онкологический центр состоит из четырех блоков: консультативно-диагностического (по сути — поликлиника), хирургии, лаборатории и стационара. Медицинское учреждение рассчитано на 340 мест (в стационаре есть одно- и двухместные палаты со всеми удобствами), поликлиника при нем — на 400 посещений в смену.

Работать в онкологическом центре будут более 260 врачей и более 400 средних медработников. Ежегодно здесь планируют проводить порядка 9 тысяч операций. В распоряжении врачей — 10 тысяч единиц медицинского оборудования, в том числе: магнитно-резонансные и компьютерные томографы, рентген-комплексы, ангиографические установки, эндоскопическое и лабораторное оборудование и многое другое.

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