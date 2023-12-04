ЦВО получил 15 модернизированных танков Т-90М «Прорыв»

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Модернизированные танки Т-90М «Прорыв» пополнили парки боевых машин танкового и мотострелкового соединений общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО).

«Партия из 15 модернизированных танков Т-90М „Прорыв“ пополнила парки боевых машин танкового и мотострелкового соединений общевойсковой армии ЦВО. Вооружение Т-90М представлено 125-мм пушкой, обеспечивающей применение современных боеприпасов, управляемыми ракетами, а также спаренным с пушкой 7,62-мм дистанционно управляемым боевым модулем с 12,7-мм пулеметами», — говорится в сообщении пресс-службы округа.

Также на вооружение подразделений округа поступили танки Т-72Б3М и около 100 единиц боевых машин пехоты БМП-2 различных модификаций, в том числе оборудованных боевыми модулями «Бережок».

Т-90М «Прорыв» — самая совершенная машина в семействе Т-90, а также наиболее приспособленная к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и мер по повышению живучести. Танк оснащен 125-миллиметровой танковой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов, а также управляемой ракетой, позволяющей уничтожать танки противника на дальности до 5 км. Броня Т-90М снабжена специальным покрытием, защищающим от скольжения. Первая партия модернизированных танков поступила в войска весной 2020 года.

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