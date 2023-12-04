Российские бойцы начали применять на Днепре аэролодку Alligator

Российские бойцы на херсонском направлении начали применять на Днепре «водный внедрожник» — аэролодку Alligator («Аллигатор»).

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Образец лодки представили на выставке «Вездеходер-2023», которая проходила в Москве с 1 по 3 декабря.

«Есть позитивные отзывы об эксплуатации, опытно работает у нас в Херсоне… Мы порядка полугода назад отправляли как раз для выполнения задач доставки амуниции, доставки, возможно, раненых и так далее. Лодка строится по определенному сценарию, для возможности размещения, в том числе оборудования, на жесткой носовой платформе», — рассказал представитель компании-производителя лодок Вячеслав Кочеев.

По его словам, «водные внедорожники» изначально начали производить в Красноярске для активного отдыха в труднодоступных районах в межсезонье.

Бойцы активно пользуются изделием в зоне СВО, «нареканий нет», оно закрывает задачи по перемещению в труднодоступных местах, мелководью, в межсезонье, «везде, куда невозможно добраться ни на какой другой технике», отметил Кочеев. «И, соответственно, нужны скоростные характеристики, чтобы все это происходило быстро. Вот там эта техника активно используется», — добавил он.

Компания производит аэролодки длиной от 5,9 до 7,5 метров, грузоподъемностью от 550 до 1500 кило. Максимальная скорость «водных внедорожников» составляет от 80 до 140 километров в час, в зависимости от комплектации, максимальная вместимость — до 12 человек.

Лодки продаются и на гражданском рынке: «Аллигаторы» предназначаются для спасателей, органов природоохраны, топливно-энергетических компаний, работающих в труднодоступных регионах, в том числе районах Крайнего Севера.

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