РФЯЦ-ВНИИТФ приступил к отгрузке первых волоконных лазеров

Первый волоконный иттербиевый лазер установочной серии мощностью 700 Вт был поставлен на Приборостроительный завод (г. Трёхгорный) в октябре текущего года.

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В ноябре были изготовлены еще два лазера для топливного дивизиона, являющегося базовым заказчиком. В планах — до конца года осуществить отгрузку еще трех изделий. А всего до 2025 года РФЯЦ-ВНИИТФ изготовит свыше 30 единиц техники.

«От начала подготовки производства и до момента упаковки первого волоконного лазера на нашем участке лазерной техники было решено множество задач, — рассказывает инженер-технолог Константин Петров. — Мы провели прием и обучение новых сотрудников, закупили специализированное оборудование и инструмент, подготовили рабочие места, разработали техпроцессы и инструкции. Полученный результат, несомненно, стоит вложенных усилий».

Справка: Лазер мощностью 700 Вт является моделью из ранее разработанной в РФЯЦ-ВНИИТФ линейки волоконных лазеров мощностью 200, 400, 700 и 1000 Вт. Помимо использования в 3D-принтерах для аддитивных технологий, лазеры РФЯЦ-ВНИИТФ могут применяться в станках для обработки металлов и неметаллов, а также в научных исследованиях.

© vniitf.ru

© vniitf.ru

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