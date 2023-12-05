Ростех досрочно выполнил гособоронзаказ текущего года на поставку ЗРПК «Панцирь»

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Самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» создает дочерний холдинг «Высокоточные комплексы». Производитель досрочно выполнил государственный оборонный заказ 2023 года на поставку этих боевых машин.

ЗРПК постоянно совершенствуется с учетом опыта применения в СВО. Так в комплекс внедрены доработки, которые повысили эффективность работы по БПЛА, «сложным» снарядам и ракетам большой дальности. Результаты использования комплекса в бою показали правильность ранее принятых конструкторских решений.

Сегодня «Высокоточка» продолжает выпускать «Панцири» сверх графика.

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