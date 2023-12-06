ОДК установила газоперекачивающее оборудование на месторождении газа «Заполярное» на Ямале

Компания «ОДК Инжиниринг» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) завершила монтажные работы и передала в эксплуатацию агрегаты ГПА-16 мощностью 16 МВт каждый для работы на дожимной компрессорной станции на месторождении «Заполярное» в Ямало-Ненецком автономном округе.

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Четыре агрегата суммарной мощностью 64 МВт повысят возможности по транспортировке «голубого топлива».

Шеф-монтажные работы и комплексные испытания газотурбинного оборудования на объекте произвело сервисное подразделение «ОДК Инжиниринг». В течение 72-часовых испытаний были подтверждены заявленные характеристики агрегатов.

«Сотрудничество с компанией „Газпром“ включает комплексные поставки энергетического и газоперекачивающего оборудования, а также комплекс услуг по сервисному обслуживанию и ремонту газотурбинных агрегатов в течение всего жизненного цикла. Высококачественная и своевременная подготовка оборудования к эксплуатации — важнейшая и ответственная задача, решаемая специалистами „ОДК Инжиниринг“. Это определяет надежность и долгосрочность работы агрегатов. Современные и высокотехнологичные газоперекачивающие агрегаты ГПА-16 вносят значительный вклад в увеличение транспортировочных мощностей Заполярного месторождения», — отметил генеральный директор компании «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьев.

Справка: Заполярное нефтегазоконденсатное месторождение является одним из крупнейших по объему запасов и самым мощным по добыче газа в России. Открыто в 1965 году в южной части Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа, в 220 км от Нового Уренгоя. Начальные запасы — более 3,5 трлн кубометров газа, около 80 млн тонн газового конденсата и нефти. Проектная мощность — 130 млрд кубометров газа в год.

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