Партия серийных авиационных двигателей ПД-14 передана российским авиастроителям

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Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) поставила партию двигателей ПД-14 для установки на импортозамещённый пассажирский самолёт МС-21 для коммерческой эксплуатации.

Специально для ПД-14 были изготовлены полые лопатки вентилятора двигателя из легчайшего титана. Всего при работе над силовой установкой конструкторы ОДК разработали и внедрили 16 критических технологий: созданы новые материалы, покрытия и конструктивные решения.

«ПД-14 — это прорыв российского двигателестроения. Он стал первым турбовентиляторным двигателем такого уровня, произведенным в современной России. В этот проект вовлечены ведущие предприятия Ростеха, а также десятки организаций из смежных отраслей и научных институтов. Сегодня наши авиастроители и двигателисты делают все возможное для скорейшего проведения сертификационных испытаний импортозамещенного МС-21.

Кроме того, на авиазаводах сформирован задел по планерам, идет производство силовых установок, бортовой электроники. Все это необходимо для скорейшего запуска серийного производства самолетов после завершения всех испытаний. Ввиду сжатых сроков сборка серийных лайнеров, разработка и производство комплектующих и бортовых систем, а также испытательные полёты опытных машин ведутся одновременно», — сообщили в Ростехе.

Сейчас около 20 самолётов МС-21 в различной степени готовности находятся на предприятиях Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех). Два опытных образца МС-21 готовятся к сертификационным испытаниям на Иркутском авиационном заводе. Один из них — в частично импортозамещенном облике — находится в высокой степени готовности к первому полёту.

Ранее на СуН сообщалось о первой поставке на авиационный завод партии двигателей ПД-8.

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