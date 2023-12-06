Компания по производству газостатов построила производственный цех в Подмосковье

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Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья выдали разрешение на ввод в эксплуатацию производственного цеха компании ООО «АВДТ», построенного в городском округе Щелково.

Отмечается, что данная компания специализируется на проектировании, изготовлении и эксплуатации газостатов — специальных установок для компактирования порошковых материалов в условиях всестороннего сжатия под высокими температурами.

Объем инвестиций в строительство нового производственного цеха площадью 7,6 тысяч квадратных метров, составил триста пятьдесят миллионов рублей. Здесь планируют выпускать более шести тысяч тонн металлопроката в год.

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