Агропромышленный комплекс ДНР получил более 160 единиц техники

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Агропромышленный комплекс Донецкой Народной Республики получил более 160 единиц техники благодаря лизинговой компании «Росагролизинг».

В 2023 г. более 65 предприятий агропромышленного комплекса Донецкой Народной Республики обновили парк сельскохозяйственной техники, — сообщает министерство агропромышленной политики и продовольствия ДНР. «Общий объем вложенных ими средств составил почти 1 млрд руб., что является рекордным показателем с момента образования ДНР.

Многие годы сельхозпроизводители находились в экономической блокаде. Они были вынуждены использовать старую и изношенную технику. Однако благодаря этим субсидиям в 2023 году удалось запустить в отрасли сельского хозяйства масштабные процессы по модернизации и обновлению машинно-тракторного парка.

— Благодаря нашим партнерам из лизинговой компании «Росагролизинг» и собственным средствам республиканских аграриев мы получили более 160 единиц различной сельхозтехники: 40 тракторов, 19 комбайнов, 103 прицепных и навесных комплекса, а также прочее оборудование, — написал представитель правительства ДНР в телеграм-канале .

Данная новая техника обеспечит бесперебойную работу агропромышленного комплекса ДНР.

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