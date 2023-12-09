Кемеровская область ввела в оборот почти 28 тыс. га пашни

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Кемеровская область в текущем году ввела в оборот 27,9 тыс. га пашни, сообщается в официальном телеграм-канале регионального министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

На Кузбассе почти все «легковводимые» земли уже возвращены в оборот. Наступила очередь «трудновводимых». К ним относятся земли, заросшие кустарником и деревьями (там необходима вырубка), заболоченные земли, которые нужно осушать, а также земли со сложным рельефом.

Всего с 2018 по 2023 годы в регионе введено в оборот 157 тыс. га залежных земель.

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