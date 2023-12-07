Восстановление Новороссии

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При координации Минстроя России в восстановительных работах задействованы 8 госкорпораций, 82 субъекта и 167 подрядных организаций, с начала проведения работ удалось восстановить и построить около 9 тыс. объектов, 183 из которых построены с нуля. Все они ключевые для людей. Это и жилье, и медицинские объекты, и объекты культуры, образования, жилищно-коммунального хозяйства.

Работы ведутся по всем направлениям: от объектов коммунальной инфраструктуры до объектов культуры, спорта и благоустройства. На текущий момент в Луганской Народной Республике в Новопсковском районе заканчивается ремонт Дома культуры, в Луганске построен многофункциональный медицинский центр на 200 коек, в ДНР капитально отремонтирована Центральная районная больница Волновахи, строится новый Перинатальный центр на 140 мест в Донецке. В Запорожской области проводятся ремонтные работы во Дворце спорта в Токмаке, в Херсонской области заново возводится Правительственный квартал в Геническе.

Одним из знаковых событий для жителей Донецкой Народной Республики стало строительство первого этапа водовода из реки Дон Ростовской области до канала «Северский Донец — Донбасс» протяженностью 194 км.

Для жителей новых регионов открыты многофункциональные центры, где по принципу «одного окна», не выезжая за пределы своего региона, жители получают 57 государственных и муниципальных услуг по самым современным стандартам. В этом году Минстроем совместно с Минэкономразвития России и субъектами-шефами открыто 80 центров.

Перечень объектов для восстановления постоянно расширяется, проводятся обследования, принимаются соответствующие решения.

Новый Медцентр в Луганске © migrantocenter.ru

Капитально отремонтирована Центральная районная больница Волновахи ДНР © zonews.ru

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