В Челябинске запустили производство мобильных бань

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Производство мобильных бань для солдат СВО запустили в Челябинске. Парные могут путешествовать за бойцами по всей линии фронта.

На производство одного передвижного комплекса уходит около месяца. Он оборудован парной, душевой и стиральной машиной. Для удобства солдат есть всё необходимое: мыло, полотенца, бритвенные наборы, ковши и веники. Как утверждает конструктор, баня может работать как «по старинке», без света и подачи воды, так и подключаться к водоснабжению и электричеству.

Идея принадлежит предпринимателю Радику Закирову из Златоуста. Решение оставить свой строительный бизнес и начать изготавливать бани-прицепы мужчина принял после того, как его сын ушёл служить в зону специальной военной операции.

На СВО отправили уже пять мобильных бань — прицепов. Материалы и денежные средства для их строительства собирают жители Челябинской области. В планах у Радика Закирова обеспечить парными 90-ю танковую дивизию, а потом и другие подразделения.

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