Военная полиция получила партию бронеавтомобилей «Патруль»

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Партия бронеавтомобилей «Патруль» поступила на вооружение военной полиции. Торжественная церемония передачи автомобилей прошла на территории Главного храма ВС РФ в Московской области.

Техника поставлена в рамках государственного оборонного заказа. Бронированные автомобили созданы на предприятии «АСТЕЙС».

Бронеавтомобиль «Патруль» построен на шасси КамАЗа. Корпус выполнен в виде бронированной капсулы и обеспечивает защиту от поражения стрелковым оружием, а также выдерживает подрыв взрывных устройств как под колесами, так и под днищем.

© tvzvezda.ru

© tvzvezda.ru

© tvzvezda.ru

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