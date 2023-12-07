В Костромской области компания «Птицевод» открыла дополнительный цех

© adm44.ru

ООО «Птицевод» — одно из крупнейших предприятий Шарьинского района Костромской области. Птицефабрика занимается разведением сельскохозяйственной птицы и производством яйца. На предприятии содержится более 322 тысяч голов птицы. В сравнении с прошлым годом поголовье выросло на 15%. Сельхозпроизводитель имеет собственную кормовую базу на 125 га.

За прошлый год хозяйством произведено 66 млн штук яиц и 152 тонны мяса птицы. Яйцо птицефабрика реализует в Шарье, Кирове, Москве, мясо направляет на переработку на предприятия Буя, Нерехты и Костромы.

С этого года предприятие при поддержке региона реализует проект по модернизации производственных помещений. До 2028 года будет построено пять цехов для взрослого поголовья и один цех, где содержится молодняк.

В настоящее время на птицефабрике завершили строительство и запустили в работу первый новый цех для содержания кур-несушек. Он заменил старое помещение, мощность увеличилась с 50 тысяч до 70 тысяч голов. Закуплено дополнительное поголовье, 70 тысяч кур-несушек уже заселили на новые площади. Общий объем инвестиций в расширение производства составил 60 миллионов рублей.

Сейчас предприятие планирует подать заявку на получение субсидии по возмещению части затрат на приобретение вентиляционного оборудования для нового цеха.

Уже в следующем году выпуск продукции на предприятии увеличится ещё на 5%. При выходе проекта на полную мощность на предприятии смогут увеличить ежегодное производство яйца на 20% - до 80 млн штук.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.