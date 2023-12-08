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Этот старинный город расположен почти на одинаковом расстоянии от Москвы и Санкт-Петербурга — примерно 400-500 км. Рядом — Рыбинское водохранилище, которое затопило часть пригородов Череповца. Город относится к Вологодской области, которая на севере граничит с Архангельской областью, на западе — с Ленинградской. а на северо-западе — с республикой Карелия.

Череповец основали ученики Сергия Радонежского — игумена Русской церкви и чудотворца, причисленного к лику святых. Сначала здесь был мужской монастырь, а затем из его подворья вырос целый город. Сейчас Череповец — один из крупнейших промышленных центров России. Население более 300 тысяч человек. Главное предприятие города — Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК), вторым по величине сталелитейным производством в стране. Именно на базе ЧерМК образовалась компания Северсталь.

1. Впервые Череповец упоминается в летописях 1362 года, когда здесь появился Воскресенский мужской монастырь. Считается, что его основали ученики Сергия Радонежского — иноки Феодосий и Афанасий. Инока Афанасия называли в православной церкви «железный посох» — и это сочетается с сегодняшним значением Череповца. Со временем из монастырского посада возник посёлок, а городом Череповец считается с 1777 года. Изначально он относился к Новгородской губернии, затем к Ленинградской области и, наконец, к Вологодской.

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2. Долгое время единственным промышленным предприятием в Череповце был кирпичный завод. Экономическое значение города сильно выросло после расширения судоходства по Мариинской водной системе — когда появилось Рыбинское водохранилище и открылся выход для транспортных судов на Волгу. А ещё здесь активно развивалось образование — по количеству учебных заведений Череповец в своё время обошёл большинство уездных и даже некоторые губернские города России. Каждый шестой житель города был учащимся.

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3. Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК) входит в состав «Северстали». Это второй по величине сталелитейный комбинат страны — после Магнитогорского ММК.

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4. Череповец располагается на слиянии рек Ягорбы и Шексны, а после заполнения Рыбинского водохранилища в 1930-х годах оказался на его северной оконечности.

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5. Октябрьский мост в Череповце сдали в эксплуатацию в 1979 году. На момент открытия это был первый вантовый мост на территории страны, уникальное сооружение, которое строилось с 1970 года. По конструкции похож на мост Святого Северина в Кёльне. Мост соединяет Индустриальный и Зашекснинский районы.

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6. Мост металлический, с одним пилоном. Это была новая конструкция для того времени, поэтому для изготовления вант пришлось модернизировать канатную машину и прокатный стан Волгоградского завода, на котором производили детали для моста.

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7. Череповец почти не уступает по величине областному центру — в нём всего на 20 тысяч жителей меньше, чем в Вологде.

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8. Сейчас принято называть Череповец с ударением на последнем слоге. Но раньше город называли ЧерЕповец — произношение изменилось, когда сюда начали приезжать переселенцы из других областей. Кстати, происхождение названия до сих пор вызывает вопросы — историки не могут точно определить, почему Череповец получил такое имя.

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9. Архитектура Череповца делится на несколько стилей, каждый из которых отражает исторический этап развития города. Самые старые здания — церкви и купеческие особняки. Затем начали появляться кирпичные жилые дома, а в сталинскую эпоху, когда заработал Череповецкий металлургический комбинат, в городе начали строить жилые массивы, клубы и дома культуры. В городе сохранились и старинные здания — училища, гимназии, театры, библиотеки, особняки. Все это строили в период расцвета Череповца, когда он стал богатым уездным городом.

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10. На Советском проспекте в 2023 году закончили реконструкцию — выложили плиткой тротуары, сделали велодорожки, установили новое освещение, отреставрировали несколько исторических зданий, озеленили улицу. Рядом с некоторыми газонами стоят таблички с информацией о растениях.

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11. На проспекте появились стереоскопы со снимками улицы в старое время. Можно посмотреть, как выглядел проспект раньше, когда назывался Воскресенским.

© img.geliophoto.com

12. Камерный театр в Череповце учреждён в 1993 году, хотя история его началась ещё с 1860-х годов. Тогда в городе появился музыкально-драматический кружок, в который входили представители интеллигенции, купечества и дворянства — они ставили водевили, шутки и комедии. Первыми постановками были «Ревизор», «Женитьба Бальзаминова», «Лес», «Волки и овцы». Театр несколько раз менял названия — был и «Губернским показательным театром», и «Художественно-театральным комбинатом», и «Окружным Показательным театром драмы и музыкальной комедии». В 1940-х театр закрыли, а возрождать начали только спустя несколько десятилетий.

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13. Часы на Камерном театре — одна из достопримечательностей города. Чтобы часы показывали точное время, механизм смазывают дважды в год и подводят несколько раз в неделю, а в морозы — ежедневно. В Новогоднюю ночь часы бьют одновременно с Курантами в Москве.

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14. Здание театра относится к объектам культурного наследия. В 2007 году закончилась масштабная реконструкция — театр обновили.

© img.geliophoto.com

15. Советский проспект местные иногда называют «Совик». Именно здесь находится исторический центр города, многие дома построены еще до революции.

© img.geliophoto.com

16. Микрорайоны № 20 и № 21 в Череповце начали застраивать в середине 1950-х, но основное строительство развернулось в 1990-х. Здесь же находится новый мост — Архангельский.

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17. Архангельский мост — это второй вантовый мост в Череповце. С его строительством завершилось создание транспортного кольца, которое связало 4 крупнейших района города. Мост построили в 2022 году.

© img.geliophoto.com

18. Октябрьский мост долгое время был единственным способом сообщения между частями города с разных сторон реки Шексны. Его ресурсов не хватало — уже в 2020 году уровень загрузки моста в час пик был превышен почти в 2 раза. В результате решили построить ещё один мост — чтобы связать районы города, федеральные трассы Р-104 и А-114. Заодно мост должен был убрать транзит из центра.

© img.geliophoto.com

19. Новый мост планировали ещё в конце 1960-х. Было несколько проектов — в том числе и арочная конструкция. Но разработчики всё же вернулись к идее вантового моста, который в итоге начали строить в 2021 году. Изначально планировали закончить строительство в 2025 году, но деньги выделили вовремя и объект сдали на 3 года раньше.

© img.geliophoto.com

20. Длина моста — почти 1200 метров, высота пилонов от проезжей части — 91 метр. Общая длина вант — почти 5,5 км, вес — 325 тонн.

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21. Название моста выбирали всем городом. Он мог стать Верещагинским, Зареченским, Матуринским, Милютинским, Череповецким, Шекснинским и Южным, но жители проголосовали за Архангельский.

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23. Храм преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких назвали в честь основателей города. Это третий храм Череповца после Воскресенского собора и храма Рождества Христова. Самый большой из крестов весит 750 кг и достигает 6 метров в высоту.

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25. Площадь Молодежи. Сейчас территория вокруг Дворца Металлургов — одно из самых современных мест в городе. А раньше на этом месте было село, которое называлось Рождество. Село официально вошло в состав Череповца в 1927 году.

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26. Главное украшение площади — светомузыкальный фонтан «Северсталь». Фонтан, который был здесь до этого, демонтировали. А для нового оборудовали подземную диспетчерскую.

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27. Сквер рядом с фонтаном.

© img.geliophoto.com

28. Дворец культуры Металлургов, площадь Молодёжи. ДК построили в 1993 году — с тех пор это одна из достопримечательностей города. ДК Металлургов входит в реестр «Ведущие учреждения культуры России».

© img.geliophoto.com

29. Пассажирский причал в Череповце. Город находится на Рыбинском водохранилище и сообщается с Волгой, поэтому в период навигации причал становится важной точкой для круизных лайнеров. Причал недавно обновили, здесь работают два пассажирских двухпалубных теплохода. Из Череповца можно отправиться в круиз до Ярославля, Санкт-Петербурга и даже Астрахани.

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30. Храм Рождества Христова в Череповце. Сначала деревянный храм был построен в честь святителя Николая в конце XVI века. Но через 200 лет храм обветшал, его разобрали и построили церковь, которая действовала до 1930-х. В 1932 году церковь была разрушена. В 1991 году заложили первый камень в основание нового храма, а в 1997 — закончили строительство. Это один из самых новых храмов в Череповце.

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31. Парк Победы. В Череповце есть свой музей военной техники — он открылся 9 мая 2015 года, в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В экспозициях есть макет участка государственной границы, участка линии фронта времен войны, «Горячая точка» — как напоминание о межрегиональных конфликтах.

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32. Для каждой единицы военной техники в парке отвели отдельную площадку в форме круга.

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34. Александровская набережная.

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35. Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Это настоящая дворянская усадьба начала XIX века. Здание построено в стиле провинциального классицизма. Здесь сохранился не только основной барский дом, но еще и дом управляющего, людские избы, конюшня, жеребятник, амбары, шорная мастерская. Полный комплект зданий усадьбы — редкость для таких объектов. Усадьбу начали строить в 1814 году. В советское время здесь работал сельскохозяйственный техникум, затем в здании разместили общежитие, управление совхоза. Музей здесь работает с 1989 года. Сейчас можно организовать внутри театрализованную свадьбу.

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36. Панорама Октябрьского моста.

© img.geliophoto.com

37. Череповецкий металлургический комбинат производит чугун и сталь с 1955 года. Предприятие настолько крупное, что его иногда называют «город в городе». Кроме того, в Череповце находится АО «Апатит», предприятие ФосАгро, крупнейшего в Европе производителя фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот

© img.geliophoto.com

38. Архангельский мост.

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39. Площадь Молодёжи — основное место проведения городских праздников. Именно здесь устанавливают главную ёлку Череповца.

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40. Собор Воскресения Христова — старейшее из сохранившихся зданий Череповца. Это единственная уцелевшая постройка из ансамбля бывшего череповецкого Воскресенского монастыря. Воскресенский собор работал до 1933 года. В годы Великой Отечественной войны здесь разместили мастерскую по ремонту авиационных моторов.

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41. На улице Сталеваров в Череповце тоже недавно закончили реконструкцию — вместо старых тополей высадили липы, обновили часть зданий.

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42. Камерный театр.

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43. Транспортная развязка на въезде на Октябрьский мост выходит на улицы Сталеваров и Парковую. Рядом с развязкой — сквер Чернобыльцев.

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44. Октябрьский мост.

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45. Рядом с Череповцом обнаружили одну из самых древних стоянок первобытных людей на территории России.

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46. Череповец — известный город. Улицы в честь него есть в 15 городах России.

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47. По площади Череповец превосходит Брюссель в 4 раза, а по численности населения — в 2 раза. Это действительно большой промышленный город, который вместе с Магнитогорском делит звание металлургической столицы страны.

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