Компания «Северсталь» запустила первую очередь нового сортового стана 170 на площадке Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК), ключевого актива компании. Строительство стана стоимостью 15 миллиардов рублей является одним из крупнейших инвестиционных проектов «Северстали». Проект имеет стратегическое значение для развития металлургической отрасли, промышленности РФ и Вологодской области.

Проектная мощность стана (после ввода второй технологической линии) составит 900 тысяч тонн проката в год. Его запуск позволит полностью удовлетворить требования ключевого переработчика — «Северсталь-Метиза» — по качеству поверхности, микроструктуре металла и продуктовой линейке. В частности, стан 170 будет выпускать высоуглеродистую катанку, в которой уровень сорбитизированного перлита первого балла составляет более 90%. Сорбитизированная катанка обладает повышенными прочностными характеристиками и улучшенной однородностью свойств по всей длине бунта. Унифицированный подход к маркировке позволит эффективно контролировать качество продукции на всех этапах — от прокатки до упаковки и отгрузки потребителю.

Генеральным проектировщиком стана 170 выступило ООО «Северсталь-Проект». В строительстве было задействовано 8 компаний Вологодской области — региона присутствия ЧерМК. В процессе реализации проекта «Северсталь» столкнулась с необходимостью смены поставщика основного оборудования, однако специалисты компании нашли решения, которые позволили не только запустить стан, но и улучшить его технические параметры по сравнению с первоначальным проектом.

На текущий момент введена в эксплуатацию первая часть комплекса, включающая участок посада и нагревательную печь, черновую, промежуточную и чистовую группы клетей, высокоскоростные блоки, линию охлаждения Stelmor, а также участок упаковки и транспортировки. После выхода на проектную мощность это оборудование полностью заменит производственные мощности действующего стана 150.

В рамках второй очереди проекта в первом полугодии 2026 года планируется запустить вторую линию Stelmor и моталку Гаррета. После полного ввода стана 170 будут перераспределены потоки заказов внутри производства сортового и трубопрофильного проката ЧерМК, и новый агрегат возьмет на себя выпуск части продуктовой линейки действующего стана 250.