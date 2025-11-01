«Северсталь» запустила новый сортопрокатный стан 170 в Череповце
Компания «Северсталь» запустила первую очередь нового сортового стана 170 на площадке Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК), ключевого актива компании. Строительство стана стоимостью 15 миллиардов рублей является одним из крупнейших инвестиционных проектов «Северстали». Проект имеет стратегическое значение для развития металлургической отрасли, промышленности РФ и Вологодской области.
Проектная мощность стана (после ввода второй технологической линии) составит 900 тысяч тонн проката в год. Его запуск позволит полностью удовлетворить требования ключевого переработчика — «Северсталь-Метиза» — по качеству поверхности, микроструктуре металла и продуктовой линейке. В частности, стан 170 будет выпускать высоуглеродистую катанку, в которой уровень сорбитизированного перлита первого балла составляет более 90%. Сорбитизированная катанка обладает повышенными прочностными характеристиками и улучшенной однородностью свойств по всей длине бунта. Унифицированный подход к маркировке позволит эффективно контролировать качество продукции на всех этапах — от прокатки до упаковки и отгрузки потребителю.
Генеральным проектировщиком стана 170 выступило ООО «Северсталь-Проект». В строительстве было задействовано 8 компаний Вологодской области — региона присутствия ЧерМК. В процессе реализации проекта «Северсталь» столкнулась с необходимостью смены поставщика основного оборудования, однако специалисты компании нашли решения, которые позволили не только запустить стан, но и улучшить его технические параметры по сравнению с первоначальным проектом.
На текущий момент введена в эксплуатацию первая часть комплекса, включающая участок посада и нагревательную печь, черновую, промежуточную и чистовую группы клетей, высокоскоростные блоки, линию охлаждения Stelmor, а также участок упаковки и транспортировки. После выхода на проектную мощность это оборудование полностью заменит производственные мощности действующего стана 150.
В рамках второй очереди проекта в первом полугодии 2026 года планируется запустить вторую линию Stelmor и моталку Гаррета. После полного ввода стана 170 будут перераспределены потоки заказов внутри производства сортового и трубопрофильного проката ЧерМК, и новый агрегат возьмет на себя выпуск части продуктовой линейки действующего стана 250.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Этот старинный город расположен почти на одинаковом расстоянии от ... в стране. Именно на базе ЧерМК образовалась компания Северсталь.
- Ох, сколько раз мне уже приходилось слышать, что всё что в промышленно...нешние владельцы не имеют, так как сами не создали ничего нового.
- Детский сад «Маленькая страна» заработал сегодня. В первый...й группе есть экран с проектором, конструкторы, игрушки, новая мебель.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0