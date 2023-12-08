В Луганской Народной Республике восстановлен завод по производству растительного масла

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В поселке Меловое (ЛНР) начал работать завод ООО «Беловодский элеватор» по производству растительного масла, заброшенный украинской властью. Предприятие со столетней историей в советские годы было одним из крупнейших в районе. Не работавший на протяжении 10 лет завод обрел вторую жизнь и уже восстановил более 40% производственных мощностей.

В прошлом году здесь начались ремонтно-восстановительные работы. Сейчас на предприятии уже запущен прессовый цех, восстановлена котельная, работающая на отходах основного производства. На средства инвестора приобретено новое лабораторное оборудование, позволяющее улучшить качество выпускаемой продукции.

Рабочие места получили 125 жителей Мелового. Планируется строительство нового экстракционного цеха по производству шрота, используемого для откорма животных. Это позволит на 10% увеличить производство основного продукта — растительного масла.

В ближайшее время предприятие планирует увеличить объемы производства, начать работать в полную мощность. Модернизация позволит ему конкурировать с ведущими российскими производителями. И возможно, меловское масло станет одним из брендов Луганской Народной Республики, которые известны и любимы в разных регионах страны.

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