архивное фото © cdnn21.img.ria.ru

США в октябре в три раза увеличили закупки российского урана — до 43,25 тонны, следует из расчетов РИА Новости по данным американской статистики.Такие объемы обошлись Штатам в 62,8 миллиона долларов. Это стало крупнейшей американской закупкой с июня 2023 года, а Россия оказалась вторым поставщиком этого сырья.

В целом США приобрели почти 176 тонн урана на 300 миллионов долларов, больше всего в октябре продала Британия — 98,3 тонны на 177,4 миллиона долларов, хотя еще в предыдущем месяце поставок не было вовсе.

Американские компании также возобновили импорт урана из Китая после перерыва в семь месяцев, сократили закупив 25,4 тонны китайского сырья на 43,4 миллиона долларов. В то же время Нидерланды поставки всемеро — до 8,9 тонны.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.