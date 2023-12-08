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Статистика

США втрое нарастили объемы закупки урана из России

архивное фотоархивное фото © cdnn21.img.ria.ru

США в октябре в три раза увеличили закупки российского урана — до 43,25 тонны, следует из расчетов РИА Новости по данным американской статистики.Такие объемы обошлись Штатам в 62,8 миллиона долларов. Это стало крупнейшей американской закупкой с июня 2023 года, а Россия оказалась вторым поставщиком этого сырья.

В целом США приобрели почти 176 тонн урана на 300 миллионов долларов, больше всего в октябре продала Британия — 98,3 тонны на 177,4 миллиона долларов, хотя еще в предыдущем месяце поставок не было вовсе.

Американские компании также возобновили импорт урана из Китая после перерыва в семь месяцев, сократили закупив 25,4 тонны китайского сырья на 43,4 миллиона долларов. В то же время Нидерланды поставки всемеро — до 8,9 тонны.

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Источник: https://ria.ru/20231208/uran-191450...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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Уран, США
  • Нет аватара termometrix
    08.12.2316:53:09

    Импорт США российского урана в первом полугодии составил 416 тонн, что в 2,2 раза больше чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, это стало максимальным значением с 2005 года, следует из данных американской статслужбы, которые проанализировало РИА Новости.

    Согласно статистике, главной статьей закупок Вашингтона является топливо с обогащением по урану-235, именно его и поставляет Россия. У других стран США также закупают природный и обедненный уран.

    За российский уран Штаты заплатили 696,5 млн долларов, что стало максимальным значением с 2002 года. Всего за год стоимость поставок выросла в 2,5 раза, а доля увеличилась на 13 п.п., до 32%.

    В пятерку крупнейших поставщиков урана в США также вошли Великобритания, Франция, Германия и Канада.

    https://rg.ru/2...a-u-rossii.html

    В отличие от другого, наиболее распространённого изотопа урана U-238, в U-235 возможна самоподдерживающаяся цепная ядерная реакция. Поэтому этот изотоп используется как топливо в ядерных реакторах, а также в ядерном оружии.

    Зы.Они нам «процессоры для стиральных машин»,а мы им обогащенный уран.В общем неплохая сделка.       

    Отредактировано: termometrix~17:06 08.12.23
    #1273469
  • Нет аватара nabludatel71
    08.12.2318:41:38

    Поставки урановой продукции из России даже на такой крупнейший рынок как США традиционно очень неравномерны по месяцам: может вообще не быть отгрузок какой-то месяц или даже два, а потом за раз двухмесячную норму поставляем. Поэтому имеет смысл сравнивать годовые данные. Долгое время их годовой импорт от нас был под миллиард, поэтому 60 млн за один месяц рядовое число. 700 млн за полугодие (см. комментарий выше) — более весомое число (хотя уран сейчас подороже, чем несколько лет назад), но, опять же, за год вполне может выйти норма.

    #1273476
  • Комментарий удален
  • Нет аватара Exegen
    09.12.2311:22:34

    Ох, уж эта экономика. Зачем продавать то, что могут использовать против нас…

    #1273512
    • Нет аватара termometrix
      09.12.2313:23:39

      Россия является крупнейшим производителем обогащенного урана в мире, ее доля составляет почти 50% мирового выпуска. Нам лучше контролировать частично этот рынок, поскольку он гарантирует определенную безопасность и контроль над распределением этого стратегического сырья.Во-первых, мы получаем информацию о количественных потоках, а во-вторых, можем быть более уверены в том, что это вещество не попадет в плохие руки в неподходящий момент.

      Отредактировано: termometrix~13:25 09.12.23
      #1273519
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        09.12.2313:28:01

        Контроль тоже. Но важно драть с буржуев любую копейку. Пусть платят, микробы.

        Мы разберёмся, куда их деньги использовать.

        Отредактировано: Сергей Котенко~13:28 09.12.23
        #1273521
        • Нет аватара termometrix
          09.12.2317:46:53

          Согласен.Это еще и высокотехнологичный экспорт,с высокой добавленной стоимостью для экономики.Также как и экспорт нефти, природного газа и угля, которые добываются с помощью самых высоких и наукоемких технологий.

          #1273532
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      09.12.2315:27:29

      Это точно так же когда Штаты запрещают поставлять в Россию какую-то продукцию и Россия сама раньше или позже начинает производить эту продукцию.

      Страна такая как США в конце концов в состоянии обеспечить себе ураном не из России и мы только потеряем немалые деньги, которые идут на развитие страны.

      Kак то так.

      Отредактировано: Roman Wyrzykowski~19:10 09.12.23
      #1273526
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