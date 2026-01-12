В конце декабря 2025 года завершено строительство второй в России мобильной сорбционной установки (МСУ) для обеспечения стабильной добычу урана.

АО «Далур» (предприятие в Горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом») завершило строительно-монтажные работы первой мобильной сорбционной установки (МСУ) на Верхне-Уксянской залежи Далматовского уранового месторождения (Курганская область). Внедрение мобильной технологии направлено на оптимизацию отработки маломощных рудных тел, а также обеспечит стабильную добычу урана в плановых объемах.

МСУ — надежная и эффективная технология для использования в удаленных районах месторождений, где капитальное строительство экономически нецелесообразно. Новая установка представляет собой комплекс модулей-контейнеров, включающие мобильные сорбционные колонны, резервуары для растворов и сорбента, а также собственную электрическую подстанцию и операторскую. Такая конструкция позволяет оперативно перемещать установку между участками. Ее главными преимуществами являются мобильность, быстрый ввод в эксплуатацию и существенное сокращение капитальных затрат по сравнению с традиционными стационарными объектами.

АО «Далур» продолжает работу по введению новой урановой залежи в эксплуатацию, будет проведено тестирование установки, обвязка скважин, строительство сопутствующей инфраструктуры. Начать добычу на новом участке предприятие рассчитывает весной 2026 года.«Это первая МСУ в производственном арсенале предприятия. Мы оптимизируем процессы добычи за счет максимально быстрого запуска в работу, исключая длительные и дорогостоящие этапы подготовки проектной документации, а также строительство дорогостоящих заглублённых фундаментов Это не только улучшает производственные и экономические показатели, но и задает современные стандарты уранодобычи способом скважинного подземного выщелачивания», — отметил генеральный директор АО «Далур» Динис Ежуров.

Проект МСУ — совместная разработка специалистов АО «Далур» в кооперации с другими предприятий Горнорудного дивизиона «Росатома». Ранее технология уже прошла апробацию на месторождениях АО «Хиагда» (входит в Горнорудный дивизион Росатома) в республике Бурятия и доказала свою эффективность.Для справки:АО «Далур» расположено в Далматовском муниципальном округе Курганской области, ведет промышленную эксплуатацию и разработку месторождений, относящихся к Зауральскому ураново-рудному району. Это первое в России предприятие по добыче урана методом скважинного подземного выщелачивания (СПВ). Используемый метод извлечения урана способом СПВ является в экологическом отношении наиболее щадящим из всех известных способов добычи полезных ископаемых. Важнейшей особенностью СПВ является замкнутый процесс добычи, не дающий отходов, что позволяет избежать изменения земной поверхности, образования отвалов вскрышных пород и хвостохранилищ.