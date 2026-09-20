Электрохимический завод в Красноярском крае удвоил переработку урановых «хвостов»

Обесфторивание переводит химически агрессивное соединение в безопасную форму для хранения и будущего использования в новом ядерном топливе, одновременно возвращая фтор в хозяйственный оборот.

Подразделение топливного дивизиона «Росатома», расположенное в ЗАТО Зеленогорск Красноярского края, запустило участок W2-ЭХЗ по обесфториванию обеднённого гексафторида урана (ОГФУ, соединение урана и фтора).

Это вторая в стране установка для переработки обеднённого урана, пишет «Атом Медиа». Её производительность составляет 10 тыс. т сырья в год, что удваивает российские мощности по деконверсии радиоактивного металла.

Технология пирогидролиза позволяет переводить химически агрессивный ОГФУ в безопасное состояние — закись-окись урана в виде порошка. Это соединение близко к природному состоянию урановых руд, но менее радиоактивное.

В такой форме обеднённый уран можно долго хранить в контейнерах на открытых площадках.

Компания поясняет, что даже после повторного извлечения «отвальный» уран остаётся ценным энергоресурсом. Его используют в уран-плутониевом МОКС-топливе для реактора БН-800 и в СНУП-топливе для реактора БРЕСТ-ОД-300.

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв отметил, что Россия является мировым лидером в производстве низкообогащённого урана, и это накладывает ответственность в обращении с ОГФУ.

Предприятие инвестирует в переработку урановых «хвостов» и облучённого топлива, т. к. это перспективно в условиях роста спроса и цен на металл. Центрифуги позволяют повторно обогащать ОГФУ, а «быстрые» реакторы — использовать вторичные ядерные материалы. Благодаря обесфториванию получается замкнутый цикл не только по урану, но и по фтору.

Фторсодержащие продукты — плавиковую кислоту и безводный фтористый водород — реализуют на рынке как сертифицированную химическую продукцию. С 2011 года Электрохимический завод поставляет её предприятиям «Росатома» и заказчикам из химической, металлургической, горной и нефтегазовой отраслей.