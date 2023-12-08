ЦНИИТОЧМАШ досрочно завершил поставку ЗИП к ПТРК «Корнет»

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения досрочно завершил поставки комплектов ЗИП групповой в адрес заказчика. Он предназначен для обслуживания и ремонта прицелов-приборов наведения 1П45-1, разработанных для противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

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В прошлом году ЦНИИТОЧМАШ досрочно завершил трехлетний контракт на поставку прицелов-приборов наведения 1П45-1 к ПТРК «Корнет».

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