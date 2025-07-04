Запущено серийное производство станков для SMD монтажа печатных плат

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Компания «Эксперт Групп» объявила о запуске серийного производства автоматического установщика SMD-компонентов PiPlacer8. Новое производственное оборудование сочетает высокую производительность 15 000 компонентов в час с уникальной системой контроля ошибок на базе машинного зрения. Проект реализован по гранту Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) в рамках программы поддержки малых дизайн-центров «Микроэлектроника». Финансирование программы было предоставлено Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

PiPlacer8 является более современным аналогом таких моделей импортного SMT-оборудования, как Fritsch 620 (Германия), Hanwha SM481 (Ю. Корея), EUROPLACER IINEO II (Франция).

PiPlacer8 — первый в России отечественный автоматический установщик SMD- компонентов для сборки средних серий электронной продукции. Его особенностью стало инновационное программное обеспечение PiPlacer8, позволяющее не только настраивать проект сборки печатной платы через интуитивный интерфейс с поддержкой дополненной реальности, но и интегрироваться с зарубежными и отечественными MES/ERP-системами с автоматической генерацией цифрового паспорта на каждую собранную плату.

Автоматический установщик SMD-компонентов PiPlacer8 предназначен для высокоскоростной серийной сборки печатных плат. Оборудование обеспечивает точность позиционирования до ±35 мкм при производительности до 15 000 компонентов в час, поддерживая работу с широким диапазоном типоразмеров — от миниатюрных 0201 до крупногабаритных компонентов 40×40 мм. Программно-аппаратная платформа поддерживает SMEMA интерфейс. Конструкция установщика включает 8 независимых насадок и 80 слотов под 8-миллиметровые питатели, а максимальный размер обрабатываемой печатной платы достигает 430×430 мм, что позволяет охватить большинство задач современного производства.

Кирилл Каем, заместитель председателя правления по приоритетным направлениям технологического развития, главный управляющий директор Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ): «До введения ограничительных мер российский рынок SMT-оборудования был занят зарубежными брендами — такими как японские Juki и Fuji, корейские Hanwha и Samsung, европейские Essemtec, EUROPLACER и ASM, а также китайские NeoDen и Faroad. В текущих условиях PiPlacer8 может бороться за долю рынка не только в России: при сопоставимых с ведущими мировыми аналогами (такими как немецкий Fritsch 620, корейский Hanwha SM481 или французский EUROPLACER IINEO II) характеристиках, PiPlacer8 отличается конкурентной стоимостью».

Виталий Михайловский, директор компании «Эксперт Групп»: «Наше ключевое преимущество — полное соответствие требованиям отрасли. В отличие от китайских аналогов, PiPlacer8 совместим и с отечественными, и с западными стандартами цифровизации, а значит более удобен для встраивания в существующие производства. В сравнении с европейскими решениями — предлагает локализованный сервис и специализированное ПО, оптимизированное под требования российских предприятий электронной промышленности. В условиях, когда покупка или ремонт сложного импортного производственного оборудования затруднены и требуют специальных усилий, мы предлагаем полностью отечественное оборудование с гарантией обслуживания „здесь и сейчас“ от согласования спецификации на поставку до пусконаладки и внедрения в производственную линию с последующей поддержкой в течение жизненного цикла».

Проект, благодаря которому был создан SMT-установщик PiPlacer8, демонстрирует высокий уровень возможностей отечественного электронного машиностроения, охватывающего все этапы — от разработки программного обеспечения до сборки и тестирования оборудования.

В рамках выполнения проекта по разработке установщика PiPlacer8 зарегистрирован патент на промышленный образец автоматического установщика SMD-компонентов (№ 146718). Автоматические SMT-установщики — ключевое оборудование для производства современной электронной аппаратуры. PiPlacer8 соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 и «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 и готов к внедрению на предприятиях электронной промышленности.

Установщик уже прошел апробацию на предприятиях-партнерах, включая АО «НКБ ВС» и АО «ГМЗ «Химмаш», АО НВП «Протек», ООО «ТРИМБИРТ», где была подтверждена его высокая точность позиционирования и способность эффективно работать с компонентами в соответствии с заявленными техническими характеристиками.

Оборудование под маркой PiPlacer уже используют ведущие российские предприятия, включая ООО «Резонит», ООО «ВАИС-Техника», ООО «Мехатроника-Томск», АО «НКБ ВС», ООО «Зенит».

Компания — разработчик PiPlacer8 ООО «Эксперт Групп» тесно сотрудничает с Инженерно-технологической академией ЮФУ и Таганрогским технологическим институтом, это позволяет не только постоянно совершенствовать разработку оборудования для электронного машиностроения, но и готовить новые кадры для отечественной электронной промышленности.

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