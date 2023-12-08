В Подмосковье началось строительство завода по выпуску систем вентиляции

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ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент» приступила к строительным работам в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию масштабного производства в Балашихе. Здесь, на земле, предоставленной на льготных условиях, запустят производственный комплекс по выпуску систем вентиляции для гражданских и промышленных объектов. На объекте уже ведутся работы нулевого цикла, заливка монолитных фундаментов производственного здания.

Планируемый объем инвестиций в реализацию проекта составляет 1,25 млрд рублей.

На новом предприятии, которое начнет работу уже в 2025 году, создадут 470 новых рабочих мест для жителей Подмосковья. Участок для компании, реализующей импортозамещающий проект, предоставили в рамках программы «Земля за 1 рубль.

Новое предприятие будет выпускать широкую линейку воздуховодов, воздухорегулирующие устройства, шумоглушители, вентиляционные фильтры, а также оборудование для вентиляционных систем. Производство оснастят современным оборудованием.

«Фабрика Вентиляции ГалВент» и Мининвест подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации импортозамещающего проекта в прошлом году в рамках Петербургского международного экономического форума.Сегодня «Фабрика Вентиляции ГалВент» — крупнейшее в России предприятие по производству систем вентиляции для гражданских и промышленных объектов.

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