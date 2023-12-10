«Свеза» запустила линии упаковки продукции

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Напромышленной площадке лесопромышленной компании «Свезы» в Новаторе Вологодской области завершён проект по установке автоматической линии упаковки фанеры в стрейч-пленку. Для этого процесса были задействованы дополнительные производственные площади. Новые высокотехнологичные линии в автоматическом режиме бережно оборачивают фанеру, обеспечивая надёжную защиту продукции от грязи, влаги и механических повреждений.

Инвестиции в проект составили 105 млн рублей.

«В 2019 году на комбинате был реализован проект по установке автоматической линии упаковки фанеры формата 5×5. В этом году была интегрирована вторая линия упаковки в стрейч-пленку и на производстве большеформатной фанеры. Современная упаковочная система сводит к минимуму повреждение продукции при транспортировке и складировании», — прокомментировал Алексей Сухих, руководитель службы по инвестициям комбината «Свеза» в Новаторе.

Продолжаются в новаторской «Свезе» проекты, связанные с укреплением материально-технической базы, усилением несущих конструкций производственных площадок. Компания заменила потолочные системы над линией лущения, использовав при этом современные строительные материалы.

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