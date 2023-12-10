Первые 50 автолавок для доставки продуктов в прифронтовые районы переданы в ЛНР

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Луганской Народной Республике переданы первые 50 автолавок, которые будут доставлять продукты в прифронтовые и отдаленные районы. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга.

Минпромторг России начал поставки мобильных автолавок новым и приграничным регионам Российской Федерации. В общей сложности в рамках комплексного плана ведомство закупило 233 автолавки для безвозмездной передачи в 2023 году семи регионам: Луганской и Донецкой Народным Республикам, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Курской и Брянской областям.

«До новогодних праздников все запланированные поставки будут завершены. Это позволит организовать быструю доставку продовольствия и другой продукции первой необходимости. Прежде всего на территории, прилегающие к районам боевых действий, либо где есть дефицит торговых объектов. Тем самым регионы смогут оперативно донастроить свои логистические потоки для обеспечения населения всем необходимым в максимально комфортном и доступном для граждан формате», — пояснили в Министерстве.

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