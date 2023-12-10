ЦВО получил инженерные машины разграждения ИМР-2 и тяжёлые механизированные мосты ТММ-3

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Инженерные войска Центрального военного округа (ЦВО) в ноябре получили инженерные машины разграждения ИМР-2 и тяжёлые механизированные мосты ТММ-3. Об этом сообщила пресс-служба ЦВО.

«В ноябре 2023 года на вооружение инженерных войск ЦВО поступило около десяти единиц специальной техники, в том числе плавающие транспортёры ПТС-2, экскаваторы и краны. Всего в ноябре 2023 года на вооружение войск Центрального военного округа поступило более 700 единиц военной и специальной техники», — говорится в сообщении.

Машина ИМР-2 выполнена на базе танка Т-72, оснащена бульдозерным, крановым оборудованием и установкой для дистанционного разминирования. ИМР-2 предназначена для прокладки путей в труднопроходимой местности и создания проходов в минных полях. Тяжёлые механизированные мосты ТММ-3, созданные на базе армейских грузовиков повышенной проходимости, предназначены для установки мостовых переправ через препятствия для проезда колёсной и гусеничной техники. В ноябре 2023 года на вооружение инженерных войск ЦВО поступило около 10 единиц специальной техники, в том числе плавающие транспортеры ПТС-2, экскаваторы и краны.

Всего в ноябре 2023 года на вооружение войск Центрального военного округа поступило более 700 единиц военной и специальной техники.

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