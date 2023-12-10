Добавить статью
Лого Сделано у нас
Армия и Флот

Участникам спецоперации передали первую партию новых «УАЗов»

 © rg.ru

Ключи от пятидесяти внедорожников «УАЗ Патриот» были вручены военным в Ростове-на-Дону.

Ульяновский автомобильный завод оперативно произвел всю необходимую партию машин, более 1500.

На сегодня свыше 500 автомобилей уже доставлены в Ростовскую область.

В полном объеме поставка и безвозмездная передача на передовую более 1500 автомобилей пройдет в 2023 — 2024 годах.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Источник: https://rg.ru/2023/12/10/reg-ufo/patriot-na-peredovoj.html

Министерство обороны, УАЗ
  • Нет аватара Argonaft
    11.12.2307:51:41

    Вот и отлично! Я правда не знаю, много это или мало.

    А то до этого только волонтёры отправляли, но там капля в море была, а вот когда поставка от завода, это уже что-то!

    Отредактировано: Argonaft~07:52 11.12.23
    #1273566
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,