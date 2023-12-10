Участникам спецоперации передали первую партию новых «УАЗов»

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Ключи от пятидесяти внедорожников «УАЗ Патриот» были вручены военным в Ростове-на-Дону.

Ульяновский автомобильный завод оперативно произвел всю необходимую партию машин, более 1500.

На сегодня свыше 500 автомобилей уже доставлены в Ростовскую область.

В полном объеме поставка и безвозмездная передача на передовую более 1500 автомобилей пройдет в 2023 — 2024 годах.

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