Новое программное обеспечение позволит повысить эффективность ветрогенерации в Росатоме
Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала программное обеспечение (ПО) «Автоматизированный комплекс поддержки принятия решений работы ВИЭ на ОРЭМ (АК ВИЭ ОРЭМ)».
ПО предназначено для комплексной автоматизации процессов работы генерации ВИЭ на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ), в частности ветроэлектрических станций (ВЭС).
Данное технологическое решение способствует повышению качества краткосрочного прогнозирования выработки электроэнергии ВЭС за счет внедрения инструментов онлайн-мониторинга и автоматизированного анализа параметров, влияющих на эффективность работы ветропарка.
С помощью АК ВИЭ ОРЭМ персонал коммерческо-диспетчерского центра осуществляет круглосуточный мониторинг работы всех ветроэнергетических установок (ВЭУ) ветропарков Росатома в режиме реального времени. Функциональные возможности ПО включают в себя панель мониторинга текущего состояния работы ВЭУ, панели трендов с анализом отклонений выработки по каждой группе точек поставки ВЭС, управленческие панели с выводом основной информации о результатах работы ветроэнергетических станций на ОРЭМ, журнал событий с возможностью фильтрации по ВЭС и типам произошедших событий. Программное решение базируется на программных инструментах и технологиях, независимых от иностранных производителей.
Справка:
АО «НоваВинд» это дивизион Росатома, основная задача которого — консолидировать усилия Госкорпорации в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики. Компания была основана в сентябре 2017 года. В контуре «НоваВинд» сосредоточено управление всеми компетенциями Росатома в ветроэнергетике — от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций. На сегодняшний день АО «НоваВинд» ввело в эксплуатацию 1 ГВт ветроэнергетических мощностей. Всего до 2027 года Росатом введет в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью порядка 1,7 ГВт.
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