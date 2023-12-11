Новое программное обеспечение позволит повысить эффективность ветрогенерации в Росатоме

Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала программное обеспечение (ПО) «Автоматизированный комплекс поддержки принятия решений работы ВИЭ на ОРЭМ (АК ВИЭ ОРЭМ)».

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ПО предназначено для комплексной автоматизации процессов работы генерации ВИЭ на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ), в частности ветроэлектрических станций (ВЭС).

Данное технологическое решение способствует повышению качества краткосрочного прогнозирования выработки электроэнергии ВЭС за счет внедрения инструментов онлайн-мониторинга и автоматизированного анализа параметров, влияющих на эффективность работы ветропарка.

С помощью АК ВИЭ ОРЭМ персонал коммерческо-диспетчерского центра осуществляет круглосуточный мониторинг работы всех ветроэнергетических установок (ВЭУ) ветропарков Росатома в режиме реального времени. Функциональные возможности ПО включают в себя панель мониторинга текущего состояния работы ВЭУ, панели трендов с анализом отклонений выработки по каждой группе точек поставки ВЭС, управленческие панели с выводом основной информации о результатах работы ветроэнергетических станций на ОРЭМ, журнал событий с возможностью фильтрации по ВЭС и типам произошедших событий. Программное решение базируется на программных инструментах и технологиях, независимых от иностранных производителей.

Справка: АО «НоваВинд» это дивизион Росатома, основная задача которого — консолидировать усилия Госкорпорации в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики. Компания была основана в сентябре 2017 года. В контуре «НоваВинд» сосредоточено управление всеми компетенциями Росатома в ветроэнергетике — от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций. На сегодняшний день АО «НоваВинд» ввело в эксплуатацию 1 ГВт ветроэнергетических мощностей. Всего до 2027 года Росатом введет в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью порядка 1,7 ГВт.

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